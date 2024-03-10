Силовики организовали проверку после драки школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле 10 марта в подъезде многоэтажного дома два подростка жестоко избили девочку. Об инциденте рассказал очевидец, отметив, что детям от 13 до 16 лет.

«Сегодня, 10 марта, днем в одном из подъездов многоэтажки на ГГМ подростки устроили небольшую потасовку. Детям от 13 до 16 лет», — передает telegram-канал слова очевидца происшествия. На видео видно, как два подростка напали на девочку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что заявление матери 16-летнего подростка, которая утверждала, что ее сына избила девочка в подъезде дома, поступило в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское». «По результатам организованной проверки будет принято обоснованное решение», — добавили в ведомстве.