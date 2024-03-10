10 марта 2024

Тагильские школьники устроили жестокую драку в подъезде многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
Силовики организовали проверку после драки школьников Фото:

В Нижнем Тагиле 10 марта в подъезде многоэтажного дома два подростка жестоко избили девочку. Об инциденте рассказал очевидец, отметив, что детям от 13 до 16 лет.

«Сегодня, 10 марта, днем в одном из подъездов многоэтажки на ГГМ подростки устроили небольшую потасовку. Детям от 13 до 16 лет», — передает telegram-канал слова очевидца происшествия. На видео видно, как два подростка напали на девочку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что заявление матери 16-летнего подростка, которая утверждала, что ее сына избила девочка в подъезде дома, поступило в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское». «По результатам организованной проверки будет принято обоснованное решение», — добавили в ведомстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 10 марта в подъезде многоэтажного дома два подростка жестоко избили девочку. Об инциденте рассказал очевидец, отметив, что детям от 13 до 16 лет. «Сегодня, 10 марта, днем в одном из подъездов многоэтажки на ГГМ подростки устроили небольшую потасовку. Детям от 13 до 16 лет», — передает telegram-канал слова очевидца происшествия. На видео видно, как два подростка напали на девочку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там пояснили, что заявление матери 16-летнего подростка, которая утверждала, что ее сына избила девочка в подъезде дома, поступило в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское». «По результатам организованной проверки будет принято обоснованное решение», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...