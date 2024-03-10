В челябинском районе перекроют федеральную трассу М-5

Участок дороги М-5 «Урал» в Челябинской области закроют из-за взрывов 14 марта

11 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

С 9:00 до 14:00 четверга участок трассы М-5 в Челябинской области будет закрыт для транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закроют 14 марта для проведения реконструкции. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 14 марта с 9:00 до 14:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша —Миньяр — Сим предусмотрена только для легковых машин. Большегрузному транспорту и автобусам придется ожидать окончания взрывов», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что перекрытия в зависимости от погоды будут проводить во вторник или четверг еженедельно. Так будет происходить до 1 октября 2024 года.

Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закроют 14 марта для проведения реконструкции. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 14 марта с 9:00 до 14:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша —Миньяр — Сим предусмотрена только для легковых машин. Большегрузному транспорту и автобусам придется ожидать окончания взрывов», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что перекрытия в зависимости от погоды будут проводить во вторник или четверг еженедельно. Так будет происходить до 1 октября 2024 года.