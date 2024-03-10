В Челябинске пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Водитель сел пьяным за руль
В Челябинске на улице Черкасской пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД города. По данным агентства, виновник аварии вылетел на запрещающий сигнал светофора.
«Инцидент произошел на улице Черкасской. Дальнейшая информация будет позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.
По данным URA.RU, авария произошла вечером 10 марта. 58-летний виновник на Geely Monjaro вылетел на запрещающий сигнал светофора и протаранил выехавший на перекресток «ВАЗ-21154». 19-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.
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