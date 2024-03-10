10 марта 2024
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Тюменские власти выплатят по 10 тысяч рублей участникам ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, ветеран, герой советского союза, государственный награды
Деньги получат ветераны, вдовы и дети погибших Фото:

В Тюменской области участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Документ подписал губернатор региона Александр Моор.

«В связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов установить единовременную помощь в денежной форме <…> в размере 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также 10 тысяч получат вдовы военных, не вступившие в новый брак, и награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Кроме того, 5 тысяч рублей выплатят жителям, получившим медали и ордена за добросовестный труд во время войны, дети погибших и пропавших без вести и люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года. По 2 тысячи рублей получат те, кто родился до 9 мая 1945 года.

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В Тюменской области участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Документ подписал губернатор региона Александр Моор. «В связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов установить единовременную помощь в денежной форме <…> в размере 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также 10 тысяч получат вдовы военных, не вступившие в новый брак, и награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, 5 тысяч рублей выплатят жителям, получившим медали и ордена за добросовестный труд во время войны, дети погибших и пропавших без вести и люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года. По 2 тысячи рублей получат те, кто родился до 9 мая 1945 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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