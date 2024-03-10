Тюменскому подростку ампутировали ногу после катания на снегоходе

11 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 1 января 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области 15-летний подросток во время катания на санях столкнулся со снегоходом. В результате происшествия мальчик травмировал ногу, позднее ее пришлось ампутировать. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, семье пострадавшего выплатят 1,1 миллион рублей. «41-летний местный житель, находясь на участке местности вблизи села Старый Кавдык Ялуторовского района, при катании 15-летнего сына своих знакомых на пластиковых санях, прикрепленных к снегоходу, не принял должных мер безопасности в плохих дорожных условиях, допустил занос и столкновение саней с другим снегоходом. В результате столкновения подросток получил тяжелые травмы правой ноги, повлекшие в феврале 2021 года ее ампутацию на уровне нижней трети бедра», — сообщили в прокуратуре. Инцидент произошел 1 января 2021 года. Суд взыскал компенсацию миллион рублей и расходы на лечение в размере 189 тысяч рублей.

В Тюменской области 15-летний подросток во время катания на санях столкнулся со снегоходом. В результате происшествия мальчик травмировал ногу, позднее ее пришлось ампутировать. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, семье пострадавшего выплатят 1,1 миллион рублей. «41-летний местный житель, находясь на участке местности вблизи села Старый Кавдык Ялуторовского района, при катании 15-летнего сына своих знакомых на пластиковых санях, прикрепленных к снегоходу, не принял должных мер безопасности в плохих дорожных условиях, допустил занос и столкновение саней с другим снегоходом. В результате столкновения подросток получил тяжелые травмы правой ноги, повлекшие в феврале 2021 года ее ампутацию на уровне нижней трети бедра», — сообщили в прокуратуре. Инцидент произошел 1 января 2021 года. Суд взыскал компенсацию миллион рублей и расходы на лечение в размере 189 тысяч рублей.