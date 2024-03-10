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Тюменскому подростку ампутировали ногу после катания на снегоходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний учет диких животных в лесах. Свердловская область, снегоход, охота, лесник, кордон, подкормка, запас на зиму
Инцидент произошел 1 января 2021 года Фото:

В Тюменской области 15-летний подросток во время катания на санях столкнулся со снегоходом. В результате происшествия мальчик травмировал ногу, позднее ее пришлось ампутировать. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, семье пострадавшего выплатят 1,1 миллион рублей.

«41-летний местный житель, находясь на участке местности вблизи села Старый Кавдык Ялуторовского района, при катании 15-летнего сына своих знакомых на пластиковых санях, прикрепленных к снегоходу, не принял должных мер безопасности в плохих дорожных условиях, допустил занос и столкновение саней с другим снегоходом. В результате столкновения подросток получил тяжелые травмы правой ноги, повлекшие в феврале 2021 года ее ампутацию на уровне нижней трети бедра», — сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 1 января 2021 года. Суд взыскал компенсацию миллион рублей и расходы на лечение в размере 189 тысяч рублей.

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В Тюменской области 15-летний подросток во время катания на санях столкнулся со снегоходом. В результате происшествия мальчик травмировал ногу, позднее ее пришлось ампутировать. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, семье пострадавшего выплатят 1,1 миллион рублей. «41-летний местный житель, находясь на участке местности вблизи села Старый Кавдык Ялуторовского района, при катании 15-летнего сына своих знакомых на пластиковых санях, прикрепленных к снегоходу, не принял должных мер безопасности в плохих дорожных условиях, допустил занос и столкновение саней с другим снегоходом. В результате столкновения подросток получил тяжелые травмы правой ноги, повлекшие в феврале 2021 года ее ампутацию на уровне нижней трети бедра», — сообщили в прокуратуре. Инцидент произошел 1 января 2021 года. Суд взыскал компенсацию миллион рублей и расходы на лечение в размере 189 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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