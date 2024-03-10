Екатеринбуржцы назвали развратом танцы учителей перед школьниками. Видео

11 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Преподаватели проводили конкурс перед детьми в честь 8 Марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургской гимназии №161 в честь Международного женского дня (8 Марта) был проведен конкурс между учителями, в котором они определяли лучший танец перед школьниками. Горожане увидели в танцах преподавателей разврат, назвав их действия стыдом. «Они [учителя] были разделены на две команды и одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, двое из учительниц решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале видимо их не смутили. Стыд и позор», — передает негодования очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.

В екатеринбургской гимназии №161 в честь Международного женского дня (8 Марта) был проведен конкурс между учителями, в котором они определяли лучший танец перед школьниками. Горожане увидели в танцах преподавателей разврат, назвав их действия стыдом. «Они [учителя] были разделены на две команды и одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, двое из учительниц решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале видимо их не смутили. Стыд и позор», — передает негодования очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.