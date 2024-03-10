10 марта 2024

Екатеринбуржцы назвали развратом танцы учителей перед школьниками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Кетовской школы. Курган, ученики, вторая обувь, школа, школьники
Преподаватели проводили конкурс перед детьми в честь 8 Марта Фото:

В екатеринбургской гимназии №161 в честь Международного женского дня (8 Марта) был проведен конкурс между учителями, в котором они определяли лучший танец перед школьниками. Горожане увидели в танцах преподавателей разврат, назвав их действия стыдом.

«Они [учителя] были разделены на две команды и одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, двое из учительниц решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале видимо их не смутили. Стыд и позор», — передает негодования очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.

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В екатеринбургской гимназии №161 в честь Международного женского дня (8 Марта) был проведен конкурс между учителями, в котором они определяли лучший танец перед школьниками. Горожане увидели в танцах преподавателей разврат, назвав их действия стыдом. «Они [учителя] были разделены на две команды и одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, двое из учительниц решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале видимо их не смутили. Стыд и позор», — передает негодования очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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