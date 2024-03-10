В екатеринбургской гимназии №161 в честь Международного женского дня (8 Марта) был проведен конкурс между учителями, в котором они определяли лучший танец перед школьниками. Горожане увидели в танцах преподавателей разврат, назвав их действия стыдом.
«Они [учителя] были разделены на две команды и одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, двое из учительниц решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале видимо их не смутили. Стыд и позор», — передает негодования очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.
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