Военный аналитик Михайлов: союзники Украины ищут аэродромы для запуска F-16

12 марта 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

У Украины нет возможностей для обслуживания американских истребителей, сказал Александр Михайлов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзникам Киева сейчас приходится решать, какая страна сможет предоставить свои аэродромы для запуска истребителей F-16, поскольку у Украины нет необходимой инфраструктуры для этих самолетов. Об этом сообщил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Главный бенефициар решения F-16 — это то, что производят Соединенные Штаты Америки. Если бы США были бы готовы дать самолеты в нужном масштабе, чтобы вести ими вполне перспективные боевые воздушные действия с реальным военным эффектом, они давно бы этого сделали. Возможно, какие-то истребители доедут до лета до Украины, но им нужен аэродром, место для хранения, ремонтная база, база для заправки, для обслуживания. Ее на Украине нет. Так что они решают вопрос, откуда будут летать F-16, кто предоставит свое воздушное пространство и аэродромы», — сказал Александр Михайлов. Есть несколько вариантов, какая страна сможет взять на себя ответственность по предоставлению места для взлета F-16, отметил эксперт. «Если это будет, например, Молдавия, президента которой Майю Санду к этому активно склоняют французы, то это чревато очень большим проблемами для этого государства. Если это будет какая-нибудь восточноевропейская страна, то угрозы будут актуальны для нее. Здесь назревает вопрос военного конфликта между Россией и государством НАТО, а это чревато ядерной войной. На мой взгляд, история с F-16 будет тянуться дальше еще не один месяц», — объяснил военный аналитик. Есть и другие претенденты, которых рассматривают в качестве аэродромов для Украины, подчеркнул председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «Если и будут выделены эти самолеты, то они, скорее всего, будут эксплуатироваться где-то с аэродромов на территории Румынии или Болгарии. У Киева нет необходимой аэродромной сети», — добавил собеседник агентства. По его словам, поставка F-16 может нести серьезную опасность для территории России. «Сами по себе самолеты, которые обещают, опасны тем, что они могут нести ракеты класса воздух-земля с дальностью от 500 до 1000 километров. Запускаться могут с территории над Черным морем, не заходя в зону наших ПВО, и наносить удары по нашим стратегическим объектам. Риски пока несут гипотетический характер, не думаю, что дело дойдет до поставок, страны прекрасно понимают, что станут автоматически военными целями, по которым будет нанесен наш ракетный удар», — заявил генерал-майор. По данным газеты The New York Times, Украина может получить F-16 уже в июле, но лишь в небольшом количестве. Обучение украинских пилотов затянулось на несколько месяцев из-за того, что летчики не говорят на английском языке. По оценке издания, только двенадцать пилотов будут готовы летать на F-16 в бою к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. К их возвращению на Украину будет доставлено всего шесть F-16 из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Союзникам Киева сейчас приходится решать, какая страна сможет предоставить свои аэродромы для запуска истребителей F-16, поскольку у Украины нет необходимой инфраструктуры для этих самолетов. Об этом сообщил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Главный бенефициар решения F-16 — это то, что производят Соединенные Штаты Америки. Если бы США были бы готовы дать самолеты в нужном масштабе, чтобы вести ими вполне перспективные боевые воздушные действия с реальным военным эффектом, они давно бы этого сделали. Возможно, какие-то истребители доедут до лета до Украины, но им нужен аэродром, место для хранения, ремонтная база, база для заправки, для обслуживания. Ее на Украине нет. Так что они решают вопрос, откуда будут летать F-16, кто предоставит свое воздушное пространство и аэродромы», — сказал Александр Михайлов. Есть несколько вариантов, какая страна сможет взять на себя ответственность по предоставлению места для взлета F-16, отметил эксперт. «Если это будет, например, Молдавия, президента которой Майю Санду к этому активно склоняют французы, то это чревато очень большим проблемами для этого государства. Если это будет какая-нибудь восточноевропейская страна, то угрозы будут актуальны для нее. Здесь назревает вопрос военного конфликта между Россией и государством НАТО, а это чревато ядерной войной. На мой взгляд, история с F-16 будет тянуться дальше еще не один месяц», — объяснил военный аналитик. Есть и другие претенденты, которых рассматривают в качестве аэродромов для Украины, подчеркнул председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «Если и будут выделены эти самолеты, то они, скорее всего, будут эксплуатироваться где-то с аэродромов на территории Румынии или Болгарии. У Киева нет необходимой аэродромной сети», — добавил собеседник агентства. По его словам, поставка F-16 может нести серьезную опасность для территории России. «Сами по себе самолеты, которые обещают, опасны тем, что они могут нести ракеты класса воздух-земля с дальностью от 500 до 1000 километров. Запускаться могут с территории над Черным морем, не заходя в зону наших ПВО, и наносить удары по нашим стратегическим объектам. Риски пока несут гипотетический характер, не думаю, что дело дойдет до поставок, страны прекрасно понимают, что станут автоматически военными целями, по которым будет нанесен наш ракетный удар», — заявил генерал-майор. По данным газеты The New York Times, Украина может получить F-16 уже в июле, но лишь в небольшом количестве. Обучение украинских пилотов затянулось на несколько месяцев из-за того, что летчики не говорят на английском языке. По оценке издания, только двенадцать пилотов будут готовы летать на F-16 в бою к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. К их возвращению на Украину будет доставлено всего шесть F-16 из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками.