Свердловчане, купившие долю в «Рависе», затребовали у челябинцев документы

11 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Компанию «Равис» снова вызвали в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области потребовала через суд от холдинга «Равис» (Челябинская область) предоставить пакет документации. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в иске фигурирует 19 наименований различных документов. «Исковое заявление ООО „Уральская агропромышленная группа“ принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в материалах дела. Согласно судебным документам, в иск включили учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Среди них решения об учреждении АО «Равис — птицефабрика Сосновская», сведения о внутренних документах общества. Также в перечне присутствуют списки аффилированных лиц и акционеров, сведения о судебных процессах, участником которых выступает агрохолдинг. Истец намерен получить доступ к договорам, данным об имуществе, выпискам из банков, сведениям о зависимых фирмах, статотчетности и другим документам. Кроме возможности получить доступ к документации, УАГ предъявил финансовые требования. Истец потребовал взыскать по пять тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства. В суде также рассматривается другой иск УАГ к «Равису». Свердловчане потребовали ввести в состав руководящих органов общества ряд лиц, включая сына продавца доли в «Рависе» Андрея Косилова, Ивана. Обратиться с заявлением новому совладельцу компании пришлось, поскольку предложения об этом руководством «Рависа» были проигнорированы. Параллельно в адрес УАГ челябинский агрохолдинг подал два иска, соответчиками по которым выступает семья Косиловых. О продаже Косиловым пакета из 41,2% акций стало известно в начале года. Косилов заявил URA.RU, что на долю претендовали бывшие партнеры, однако акционер принял решение продать актив третьей стороне. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На момент публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области потребовала через суд от холдинга «Равис» (Челябинская область) предоставить пакет документации. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в иске фигурирует 19 наименований различных документов. «Исковое заявление ООО „Уральская агропромышленная группа“ принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в материалах дела. Согласно судебным документам, в иск включили учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Среди них решения об учреждении АО «Равис — птицефабрика Сосновская», сведения о внутренних документах общества. Также в перечне присутствуют списки аффилированных лиц и акционеров, сведения о судебных процессах, участником которых выступает агрохолдинг. Истец намерен получить доступ к договорам, данным об имуществе, выпискам из банков, сведениям о зависимых фирмах, статотчетности и другим документам. Кроме возможности получить доступ к документации, УАГ предъявил финансовые требования. Истец потребовал взыскать по пять тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства. В суде также рассматривается другой иск УАГ к «Равису». Свердловчане потребовали ввести в состав руководящих органов общества ряд лиц, включая сына продавца доли в «Рависе» Андрея Косилова, Ивана. Обратиться с заявлением новому совладельцу компании пришлось, поскольку предложения об этом руководством «Рависа» были проигнорированы. Параллельно в адрес УАГ челябинский агрохолдинг подал два иска, соответчиками по которым выступает семья Косиловых. О продаже Косиловым пакета из 41,2% акций стало известно в начале года. Косилов заявил URA.RU, что на долю претендовали бывшие партнеры, однако акционер принял решение продать актив третьей стороне. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На момент публикации ответы не поступили.