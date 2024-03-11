Свердловчане, купившие долю в «Рависе», затребовали у челябинцев документы

Компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области потребовала через суд от холдинга «Равис» (Челябинская область) предоставить пакет документации. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в иске фигурирует 19 наименований различных документов.
«Исковое заявление ООО „Уральская агропромышленная группа“ принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в материалах дела.
Согласно судебным документам, в иск включили учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Среди них решения об учреждении АО «Равис — птицефабрика Сосновская», сведения о внутренних документах общества. Также в перечне присутствуют списки аффилированных лиц и акционеров, сведения о судебных процессах, участником которых выступает агрохолдинг. Истец намерен получить доступ к договорам, данным об имуществе, выпискам из банков, сведениям о зависимых фирмах, статотчетности и другим документам.
Кроме возможности получить доступ к документации, УАГ предъявил финансовые требования. Истец потребовал взыскать по пять тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В суде также рассматривается другой иск УАГ к «Равису». Свердловчане потребовали ввести в состав руководящих органов общества ряд лиц, включая сына продавца доли в «Рависе» Андрея Косилова, Ивана. Обратиться с заявлением новому совладельцу компании пришлось, поскольку предложения об этом руководством «Рависа» были проигнорированы. Параллельно в адрес УАГ челябинский агрохолдинг подал два иска, соответчиками по которым выступает семья Косиловых.
О продаже Косиловым пакета из 41,2% акций стало известно в начале года. Косилов заявил URA.RU, что на долю претендовали бывшие партнеры, однако акционер принял решение продать актив третьей стороне.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На момент публикации ответы не поступили.
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