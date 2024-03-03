«Равис» требует отменить сделку челябинского экс-замгубернатора Косилова

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Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, косилов андрей
«Равис» требует вернуть себе в собственность акции, проданные Андреем Косиловым Фото:

Челябинский агрохолдинг «Равис» требует отменить продажу акций экс-гендиректором, бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым «Уральской Агропромышленной Группе» («УАГ» Свердловская область). Иск подан к «УАГ», к самому Косилову, а также к членам его семьи, на которых были записаны акции. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области.

«АО «Равис-птицефабрика Сосновская обратилось в суд к Косилову Андрею Николаевичу, ООО «Уральская Агропромышленная Группа», Асановой Наиле Анварбековне, Асанову Эдему Юсуповичу, Косиловой Анисе Анваровне о признании сделок недействительными», — указано в документах суда. Заявление пока оставлено без движения, так подано с нарушениями.

В этот же суд было подано заявление «Рависа», в котором юристы агрохолдинга требуют обязать Косилова раскрыть цену сделки со свердловчанами. Номинальная цена проданных акций оценивается в 341 млн рублей. «Равис» хочет знать коммерческую стоимость, которая должна быть выше номинальной. Это заявление также пока оставлено без движения.

Косилов был первым вице-губернатором в 1997—2010 годах. После смены власти в регионе ушел в отставку. В 2011 году он возглавил агрохолдинг «Равис» в его собственности было 41,2% акций. Столько же акций было у его делового партнера Игоря Сербинова. В 2021 году между деловыми партнерами возник конфликт. Сербинов добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Затем «Равис» подал иск к Косилову, требуя с него более 90 млн рублей. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе» «УАГ».

«Равис» входит в число 25 крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России. URA.RU обратилось за комментариями к участникам процесса. Все стороны от комментариев воздержались.

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Челябинский агрохолдинг «Равис» требует отменить продажу акций экс-гендиректором, бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым «Уральской Агропромышленной Группе» («УАГ» Свердловская область). Иск подан к «УАГ», к самому Косилову, а также к членам его семьи, на которых были записаны акции. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «АО «Равис-птицефабрика Сосновская обратилось в суд к Косилову Андрею Николаевичу, ООО «Уральская Агропромышленная Группа», Асановой Наиле Анварбековне, Асанову Эдему Юсуповичу, Косиловой Анисе Анваровне о признании сделок недействительными», — указано в документах суда. Заявление пока оставлено без движения, так подано с нарушениями. В этот же суд было подано заявление «Рависа», в котором юристы агрохолдинга требуют обязать Косилова раскрыть цену сделки со свердловчанами. Номинальная цена проданных акций оценивается в 341 млн рублей. «Равис» хочет знать коммерческую стоимость, которая должна быть выше номинальной. Это заявление также пока оставлено без движения. Косилов был первым вице-губернатором в 1997—2010 годах. После смены власти в регионе ушел в отставку. В 2011 году он возглавил агрохолдинг «Равис» в его собственности было 41,2% акций. Столько же акций было у его делового партнера Игоря Сербинова. В 2021 году между деловыми партнерами возник конфликт. Сербинов добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Затем «Равис» подал иск к Косилову, требуя с него более 90 млн рублей. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе» «УАГ». «Равис» входит в число 25 крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России. URA.RU обратилось за комментариями к участникам процесса. Все стороны от комментариев воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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