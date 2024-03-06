06 марта 2024

Сына челябинского экс-замгубернатора требуют ввести в совет директоров «Рависа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, равис, косилов иван
Ивана Косилова потребовали ввести в совет директоров «Рависа» Фото:

Покупатель доли бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», компания «УралАгроГруп» (Свердловская область), потребовала ввести в совет директоров его сына Ивана. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«ООО „Уральская агропромышленная группа“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Требует обязать ответчика включить кандидатов, предложенных истцом, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров птицефабрики в 2024 году», — отмечено в определении суда.

Кроме Косилова-младшего, заявлены еще четыре кандидатуры. Среди них Татьяна Аникина, Александр Засыпкин, Алексей Старков и Анна Чагина. Также «УралАгроГруп» потребовал ввести представителей в ревизионную комиссию. Перечислены кандидатуры Евгении Закирьяновой, Марины Маслаковой и Ольги Рыжковой.

Курганца Засыпкина в декабре 2009 года местный журнал признавал «Персоной года». В тот момент руководитель возглавлял агрохолдинг «Натуральное земледелие», в настоящий момент ликвидированный.

Косилов-старший являлся первым вице-губернатором в 1997—2010 годах. После ухода в отставку в 2011 году возглавил агрохолдинг «Равис». В собственности было 41,2% акций. После бизнес-конфликта между учредителями в июле 2022 года покинул пост руководителя. В январе 2024 года стало известно, что свой пакет в размере 41,2% акций продал компании «УралАгроГруп». Холдинг пытается оспорить сделку. Одновременно иски поданы со стороны покупателя активов.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Однако ответы к моменту публикации не получены.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покупатель доли бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», компания «УралАгроГруп» (Свердловская область), потребовала ввести в совет директоров его сына Ивана. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «ООО „Уральская агропромышленная группа“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Требует обязать ответчика включить кандидатов, предложенных истцом, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров птицефабрики в 2024 году», — отмечено в определении суда. Кроме Косилова-младшего, заявлены еще четыре кандидатуры. Среди них Татьяна Аникина, Александр Засыпкин, Алексей Старков и Анна Чагина. Также «УралАгроГруп» потребовал ввести представителей в ревизионную комиссию. Перечислены кандидатуры Евгении Закирьяновой, Марины Маслаковой и Ольги Рыжковой. Курганца Засыпкина в декабре 2009 года местный журнал признавал «Персоной года». В тот момент руководитель возглавлял агрохолдинг «Натуральное земледелие», в настоящий момент ликвидированный. Косилов-старший являлся первым вице-губернатором в 1997—2010 годах. После ухода в отставку в 2011 году возглавил агрохолдинг «Равис». В собственности было 41,2% акций. После бизнес-конфликта между учредителями в июле 2022 года покинул пост руководителя. В январе 2024 года стало известно, что свой пакет в размере 41,2% акций продал компании «УралАгроГруп». Холдинг пытается оспорить сделку. Одновременно иски поданы со стороны покупателя активов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Однако ответы к моменту публикации не получены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...