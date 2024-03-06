Сына челябинского экс-замгубернатора требуют ввести в совет директоров «Рависа»

07 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Ивана Косилова потребовали ввести в совет директоров «Рависа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Покупатель доли бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», компания «УралАгроГруп» (Свердловская область), потребовала ввести в совет директоров его сына Ивана. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «ООО „Уральская агропромышленная группа“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Требует обязать ответчика включить кандидатов, предложенных истцом, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров птицефабрики в 2024 году», — отмечено в определении суда. Кроме Косилова-младшего, заявлены еще четыре кандидатуры. Среди них Татьяна Аникина, Александр Засыпкин, Алексей Старков и Анна Чагина. Также «УралАгроГруп» потребовал ввести представителей в ревизионную комиссию. Перечислены кандидатуры Евгении Закирьяновой, Марины Маслаковой и Ольги Рыжковой. Курганца Засыпкина в декабре 2009 года местный журнал признавал «Персоной года». В тот момент руководитель возглавлял агрохолдинг «Натуральное земледелие», в настоящий момент ликвидированный. Косилов-старший являлся первым вице-губернатором в 1997—2010 годах. После ухода в отставку в 2011 году возглавил агрохолдинг «Равис». В собственности было 41,2% акций. После бизнес-конфликта между учредителями в июле 2022 года покинул пост руководителя. В январе 2024 года стало известно, что свой пакет в размере 41,2% акций продал компании «УралАгроГруп». Холдинг пытается оспорить сделку. Одновременно иски поданы со стороны покупателя активов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Однако ответы к моменту публикации не получены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покупатель доли бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», компания «УралАгроГруп» (Свердловская область), потребовала ввести в совет директоров его сына Ивана. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «ООО „Уральская агропромышленная группа“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Требует обязать ответчика включить кандидатов, предложенных истцом, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров птицефабрики в 2024 году», — отмечено в определении суда. Кроме Косилова-младшего, заявлены еще четыре кандидатуры. Среди них Татьяна Аникина, Александр Засыпкин, Алексей Старков и Анна Чагина. Также «УралАгроГруп» потребовал ввести представителей в ревизионную комиссию. Перечислены кандидатуры Евгении Закирьяновой, Марины Маслаковой и Ольги Рыжковой. Курганца Засыпкина в декабре 2009 года местный журнал признавал «Персоной года». В тот момент руководитель возглавлял агрохолдинг «Натуральное земледелие», в настоящий момент ликвидированный. Косилов-старший являлся первым вице-губернатором в 1997—2010 годах. После ухода в отставку в 2011 году возглавил агрохолдинг «Равис». В собственности было 41,2% акций. После бизнес-конфликта между учредителями в июле 2022 года покинул пост руководителя. В январе 2024 года стало известно, что свой пакет в размере 41,2% акций продал компании «УралАгроГруп». Холдинг пытается оспорить сделку. Одновременно иски поданы со стороны покупателя активов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Однако ответы к моменту публикации не получены.