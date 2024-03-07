Свердловчане, купившие долю в челябинском «Рависе», объяснили иск к партнерам

Причиной иска «УАГ» к челябинскому «Равису» стали будущие решения акционеров

07 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

«УралАгроГруп» объяснила свой иск к партнерам по «Равису» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Покупатель пакета акций бывшего первого замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области, 7 марта объяснила причину иска к партнерам. Как URA.RU рассказал директор по развитию предприятия Александр Засыпкин, компания опасается, что предложенные ею кандидатуры в органы управления будут проигнорированы. «В январе УАГ направил агрохолдингу „Равис“ предложение с кандидатами, выдвигаемыми для участия в выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии холдинга. В начале февраля мы уточнили у наших партнеров, включены ли наши кандидаты в список для голосования или нет. Однако до сих пор мы не получили ответа», — сообщили URA.RU в УАГ. В суд компания пошла, посчитав, что действия партнеров могут содержать признаки нарушения нескольких статей закона «Об акционерных обществах». По словам собеседника URA.RU, по уставу, выборы в органы управления должны пройти с 1 марта по 30 июня. Если собрание пройдет без участия кандидатов от УАГ, компания будет вынуждена добиваться восстановления прав в суде. В УАГ уверены: подобные действия будут необходимы и обоснованы. Засыпкин напомнил, что УАГ является владельцем крупнейшего пакета акций «Рависа». «Цель УАГа — выстраивание конструктивных взаимоотношений с акционерами агрохолдинга „Равис“, а не многочисленные юридические разбирательства. Они будут лишь тормозить процесс интеграции и совместного развития», — отметил Засыпкин. О том, что Косилов после продолжительного бизнес-конфликта продал свой пакет акций размером 41,2% в пользу УАГ, стало известно в январе. В марте покупатель подал в суд на агрохолдинг, потребовав ввести в состав руководящих органов восемь своих представителей, среди которых есть сам Засыпкин и сын бывшего совладельца «Рависа» Иван Косилов. Как Косилов заявлял URA.RU, готовность приобрести акции высказывали также его экс-партнеры. Они оспорили сделку, подав иски к семье Косиловых и УАГ. От комментарие в «Рависе» воздерживаются». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покупатель пакета акций бывшего первого замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области, 7 марта объяснила причину иска к партнерам. Как URA.RU рассказал директор по развитию предприятия Александр Засыпкин, компания опасается, что предложенные ею кандидатуры в органы управления будут проигнорированы. «В январе УАГ направил агрохолдингу „Равис“ предложение с кандидатами, выдвигаемыми для участия в выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии холдинга. В начале февраля мы уточнили у наших партнеров, включены ли наши кандидаты в список для голосования или нет. Однако до сих пор мы не получили ответа», — сообщили URA.RU в УАГ. В суд компания пошла, посчитав, что действия партнеров могут содержать признаки нарушения нескольких статей закона «Об акционерных обществах». По словам собеседника URA.RU, по уставу, выборы в органы управления должны пройти с 1 марта по 30 июня. Если собрание пройдет без участия кандидатов от УАГ, компания будет вынуждена добиваться восстановления прав в суде. В УАГ уверены: подобные действия будут необходимы и обоснованы. Засыпкин напомнил, что УАГ является владельцем крупнейшего пакета акций «Рависа». «Цель УАГа — выстраивание конструктивных взаимоотношений с акционерами агрохолдинга „Равис“, а не многочисленные юридические разбирательства. Они будут лишь тормозить процесс интеграции и совместного развития», — отметил Засыпкин. О том, что Косилов после продолжительного бизнес-конфликта продал свой пакет акций размером 41,2% в пользу УАГ, стало известно в январе. В марте покупатель подал в суд на агрохолдинг, потребовав ввести в состав руководящих органов восемь своих представителей, среди которых есть сам Засыпкин и сын бывшего совладельца «Рависа» Иван Косилов. Как Косилов заявлял URA.RU, готовность приобрести акции высказывали также его экс-партнеры. Они оспорили сделку, подав иски к семье Косиловых и УАГ. От комментарие в «Рависе» воздерживаются».