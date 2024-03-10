В Челябинске комитетом дорожного хозяйства объявлен аукцион на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать дорогу на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Начальная цена контракта — 77,6 млн рублей, заявки на участие можно подавать с 7 до 15 марта, сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта. Начальная цена — 77 млн 634 тысячи рублей», — сообщается на сайте.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик должен будет отремонтировать автодорогу по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. К ремонту дороги подрядчик приступит как только позволит погода. При этом отремонтировать трассу необходимо до 20 августа 2024 года.
Предусмотрена замена бортового камня, ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Средства выделены из областного бюджета по решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.