10 марта 2024

В Челябинске к осени отремонтируют дорогу на улице Мастеровой за 77,6 млн рублей. Фото

Дорогу на улице Мастеровой в Челябинске отремонтируют до 20 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Курган, яма, ремонт, дорога, зайково, мкр зайково, разбитая
Отремонтируют участок по Мастеровой от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта Фото:

В Челябинске комитетом дорожного хозяйства объявлен аукцион на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать дорогу на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Начальная цена контракта — 77,6 млн рублей, заявки на участие можно подавать с 7 до 15 марта, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта. Начальная цена — 77 млн 634 тысячи рублей», — сообщается на сайте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик должен будет отремонтировать автодорогу по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. К ремонту дороги подрядчик приступит как только позволит погода. При этом отремонтировать трассу необходимо до 20 августа 2024 года.

Предусмотрена замена бортового камня, ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Средства выделены из областного бюджета по решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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В Челябинске комитетом дорожного хозяйства объявлен аукцион на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать дорогу на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Начальная цена контракта — 77,6 млн рублей, заявки на участие можно подавать с 7 до 15 марта, сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта. Начальная цена — 77 млн 634 тысячи рублей», — сообщается на сайте. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик должен будет отремонтировать автодорогу по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. К ремонту дороги подрядчик приступит как только позволит погода. При этом отремонтировать трассу необходимо до 20 августа 2024 года. Предусмотрена замена бортового камня, ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Средства выделены из областного бюджета по решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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