В Челябинске к осени отремонтируют дорогу на улице Мастеровой за 77,6 млн рублей. Фото

Дорогу на улице Мастеровой в Челябинске отремонтируют до 20 августа

11 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Отремонтируют участок по Мастеровой от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске комитетом дорожного хозяйства объявлен аукцион на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать дорогу на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Начальная цена контракта — 77,6 млн рублей, заявки на участие можно подавать с 7 до 15 марта, сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта. Начальная цена — 77 млн 634 тысячи рублей», — сообщается на сайте. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик должен будет отремонтировать автодорогу по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. К ремонту дороги подрядчик приступит как только позволит погода. При этом отремонтировать трассу необходимо до 20 августа 2024 года. Предусмотрена замена бортового камня, ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Средства выделены из областного бюджета по решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В Челябинске комитетом дорожного хозяйства объявлен аукцион на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать дорогу на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Начальная цена контракта — 77,6 млн рублей, заявки на участие можно подавать с 7 до 15 марта, сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта. Начальная цена — 77 млн 634 тысячи рублей», — сообщается на сайте. Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик должен будет отремонтировать автодорогу по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева до Свердловского тракта. К ремонту дороги подрядчик приступит как только позволит погода. При этом отремонтировать трассу необходимо до 20 августа 2024 года. Предусмотрена замена бортового камня, ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Средства выделены из областного бюджета по решению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.