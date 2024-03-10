Тюменский бизнесмен стал лотерейным миллионером. Фото

Бизнесмен из Тюменской области выиграл в лотерее 1,2 млн рублей

11 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах. «Это было в новинку, потому что сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша, тут же вернулся к родным и объявил, что я теперь лотерейный миллионер! Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями», — приводит «Столото» слова победителя Валентина. Известно, что тюменец занимается бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. Вместе с женой он хочет отправиться на Алтай и облагородить участок, где расположен их дом. Фото: пресс-служба «Столото»

Бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах. «Это было в новинку, потому что сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша, тут же вернулся к родным и объявил, что я теперь лотерейный миллионер! Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями», — приводит «Столото» слова победителя Валентина. Известно, что тюменец занимается бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. Вместе с женой он хочет отправиться на Алтай и облагородить участок, где расположен их дом.