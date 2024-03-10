10 марта 2024
09 марта 2024

Тюменский бизнесмен стал лотерейным миллионером. Фото

Бизнесмен из Тюменской области выиграл в лотерее 1,2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах Фото:

Бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.

«Это было в новинку, потому что сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша, тут же вернулся к родным и объявил, что я теперь лотерейный миллионер! Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями», — приводит «Столото» слова победителя Валентина.

Известно, что тюменец занимается бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. Вместе с женой он хочет отправиться на Алтай и облагородить участок, где расположен их дом.

Фото:

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Бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах. «Это было в новинку, потому что сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша, тут же вернулся к родным и объявил, что я теперь лотерейный миллионер! Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями», — приводит «Столото» слова победителя Валентина. Известно, что тюменец занимается бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. Вместе с женой он хочет отправиться на Алтай и облагородить участок, где расположен их дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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