Бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.
«Это было в новинку, потому что сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша, тут же вернулся к родным и объявил, что я теперь лотерейный миллионер! Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями», — приводит «Столото» слова победителя Валентина.
Известно, что тюменец занимается бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. Вместе с женой он хочет отправиться на Алтай и облагородить участок, где расположен их дом.
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