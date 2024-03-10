10 марта 2024

Пермский фотограф устраивает бесплатную фотосессию для детей бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ новой коллекции Марии Варламовой. Екатеринбург, фотограф
Фото отправятся на передовую бойцам Фото:

В городе Оса Пермского края местный фотограф Ксения Шаймарданова проведет бесплатную фотосессию для детей участников спецоперации. Фото отправят на передовую, рассказала она.

«Дети бойцов — от крох, которым нет и года, до старшеклассников — могут принять участие в фотосессии, чтобы отправить отцам на передовую свои фотографии и трогательные рисунки. А еще — показать родному городу, как они любят своих пап. И эта фотосессия — наше общее дело: ее цель — пробудить у детей чувство патриотизма, любовь к Родине, когда гордость берет за своего папу и страну», — цитирует фотографа администрация Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Попасть на съемку может каждый по предварительной записи. Сама фотосессия будет идти два дня в Осинском Дворце культуры: 15 и 16 марта с 12:00 до 15:00.

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В городе Оса Пермского края местный фотограф Ксения Шаймарданова проведет бесплатную фотосессию для детей участников спецоперации. Фото отправят на передовую, рассказала она. «Дети бойцов — от крох, которым нет и года, до старшеклассников — могут принять участие в фотосессии, чтобы отправить отцам на передовую свои фотографии и трогательные рисунки. А еще — показать родному городу, как они любят своих пап. И эта фотосессия — наше общее дело: ее цель — пробудить у детей чувство патриотизма, любовь к Родине, когда гордость берет за своего папу и страну», — цитирует фотографа администрация Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Попасть на съемку может каждый по предварительной записи. Сама фотосессия будет идти два дня в Осинском Дворце культуры: 15 и 16 марта с 12:00 до 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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