Пермский фотограф устраивает бесплатную фотосессию для детей бойцов СВО

11 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Фото отправятся на передовую бойцам Фото: Размик Закарян © URA.RU В городе Оса Пермского края местный фотограф Ксения Шаймарданова проведет бесплатную фотосессию для детей участников спецоперации. Фото отправят на передовую, рассказала она. «Дети бойцов — от крох, которым нет и года, до старшеклассников — могут принять участие в фотосессии, чтобы отправить отцам на передовую свои фотографии и трогательные рисунки. А еще — показать родному городу, как они любят своих пап. И эта фотосессия — наше общее дело: ее цель — пробудить у детей чувство патриотизма, любовь к Родине, когда гордость берет за своего папу и страну», — цитирует фотографа администрация Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Попасть на съемку может каждый по предварительной записи. Сама фотосессия будет идти два дня в Осинском Дворце культуры: 15 и 16 марта с 12:00 до 15:00.

В городе Оса Пермского края местный фотограф Ксения Шаймарданова проведет бесплатную фотосессию для детей участников спецоперации. Фото отправят на передовую, рассказала она. «Дети бойцов — от крох, которым нет и года, до старшеклассников — могут принять участие в фотосессии, чтобы отправить отцам на передовую свои фотографии и трогательные рисунки. А еще — показать родному городу, как они любят своих пап. И эта фотосессия — наше общее дело: ее цель — пробудить у детей чувство патриотизма, любовь к Родине, когда гордость берет за своего папу и страну», — цитирует фотографа администрация Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Попасть на съемку может каждый по предварительной записи. Сама фотосессия будет идти два дня в Осинском Дворце культуры: 15 и 16 марта с 12:00 до 15:00.