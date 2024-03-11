Куйвашев выделил 1 млрд на пиар путинских проектов и увеличил финансирование ТВ

С 2024 по 2027 годы власти потратят на пиар несколько миллиардов Фото: Илья Московец © URA.RU

На то, чтобы рассказывать жителям Свердловской области о национальных проектах и государственных программах, из регионального бюджета до 2027 года потратят больше миллиарда рублей. Также власти увеличат финансирование пиара через телевидение и сократят через интернет. Изменения в госпрограмму об информировании населения, утвержденную в конце 2023 года, внес губернатор Куйвашев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, на период с 2024 по 2027 годы с 1,9 млрд до 2,4 млрд рублей будет увеличено финансирование мероприятий, направленных на пиар губернатора и правительства; с 219,7 млн до 301 млн — освещение работы госорганов через телевидение; с 3,7 до 4,3 млн рублей — мероприятий для СМИ, в том числе бал прессы.

При этом власти сократят расходы на пиар через интернет и печатные издания (с 1,7 млрд до 1 млрд), но выделят 1 млрд на повышение уровня информированности горожан нацпроектах и госпрограммах. Еще одно изменение, которое Евгений Куйвашев внес в постановление — упразднение одного из пунктов в главе, посвященной задачам государственного управления в контексте информирования населения. Власти решили отказаться от «получения своевременной и объективной обратной связи от граждан о работе СМИ».