Как курганцам получить полмиллиона рублей при покупке новостройки

Курганцам предоставляют субсидию в 500 тысяч рублей при покупке новой квартиры

12 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Субсидию в 500 тысяч рублей предоставляет АО «КИЖК» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области могут получить субсидию до 500 тысяч рублей при покупке новой квартиры через ипотеку у застройщиков, прошедших аккредитацию. Это возможно в рамках госпрограммы развития ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства. На эти цели правительством региона выделено более 300 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU собрал информацию о том, кому положена субсидия, и какие застройщики участвуют в госпрограмме. Кто может получить субсидию Субсидию на оплату первоначального взноса могут получить многодетные семьи и семьи, возраст супругов которых не превышает 45 лет. Льготой могут воспользоваться и неполные семьи, состоящие из одного родителя и имеющие одного или более детей. Также субсидирование ипотеки полагается для работников бюджетных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, проживающих в сельских поселениях и сельских населенных пунктах. Субсидия предоставляется АО «КИЖК» при условии, что заемщики на момент подачи заявления уже приобрели квартиры в строящихся или введенных в эксплуатацию многоквартирных домах. Граждане могут получить поддержку до 50% стоимости квартиры, установленной договором купли-продажи (договором участия в долевом строительстве). Льготу в размере до 500 000 рублей можно получить в срок до 31 декабря 2024 года включительно. Также субсидию на сумму до 700 тысяч рублей правительство региона предоставляет при строительстве или покупке индивидуального жилого дома. Какие застройщики участвуют в госпрограмме В программе развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской области участвует строительная компания СЗ «Близкий», которая принадлежит местному девелоперу Vitamin. Застройщиком возводится жилой комплекс из двух разноэтажных домов по улице Коли Мяготина. Также в программу зашли две компании иногородних застройщиков. Фирма «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», ведет строительство жилого района из 99 домов в Заозерном. Компания «СЗ «Домострой» челябинского девелопера «Трест Магнитострой» застраивает спальный район Заозерного малоэтажными домами. До 2032 года застройщик планирует возвести более 40 домов. Всем компаниями выданы соответствующие аккредитации от регионального департамента экономического развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области могут получить субсидию до 500 тысяч рублей при покупке новой квартиры через ипотеку у застройщиков, прошедших аккредитацию. Это возможно в рамках госпрограммы развития ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства. На эти цели правительством региона выделено более 300 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU собрал информацию о том, кому положена субсидия, и какие застройщики участвуют в госпрограмме. Кто может получить субсидию Субсидию на оплату первоначального взноса могут получить многодетные семьи и семьи, возраст супругов которых не превышает 45 лет. Льготой могут воспользоваться и неполные семьи, состоящие из одного родителя и имеющие одного или более детей. Также субсидирование ипотеки полагается для работников бюджетных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, проживающих в сельских поселениях и сельских населенных пунктах. Субсидия предоставляется АО «КИЖК» при условии, что заемщики на момент подачи заявления уже приобрели квартиры в строящихся или введенных в эксплуатацию многоквартирных домах. Граждане могут получить поддержку до 50% стоимости квартиры, установленной договором купли-продажи (договором участия в долевом строительстве). Льготу в размере до 500 000 рублей можно получить в срок до 31 декабря 2024 года включительно. Также субсидию на сумму до 700 тысяч рублей правительство региона предоставляет при строительстве или покупке индивидуального жилого дома. Какие застройщики участвуют в госпрограмме В программе развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской области участвует строительная компания СЗ «Близкий», которая принадлежит местному девелоперу Vitamin. Застройщиком возводится жилой комплекс из двух разноэтажных домов по улице Коли Мяготина. Также в программу зашли две компании иногородних застройщиков. Фирма «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», ведет строительство жилого района из 99 домов в Заозерном. Компания «СЗ «Домострой» челябинского девелопера «Трест Магнитострой» застраивает спальный район Заозерного малоэтажными домами. До 2032 года застройщик планирует возвести более 40 домов. Всем компаниями выданы соответствующие аккредитации от регионального департамента экономического развития.