Компания челябинского застройщика займется выполнением госпрограммы в Кургане

08 ноября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Застройщик «Домострой» примет участие в госпрограмме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Компания «СЗ «Домострой», который владеет девелопер «Трест Магнитострой» челябинского бизнесмена Олега Лакницкого, примет участие в госпрограмме ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Кургане. Об этом сообщается на сайте областного департамента экономического развития. Ранее сообщалось, что компания начала застраивать Заозерный район малоэтажными домами. «Выдать свидетельство об аккредитации ООО «Специализированный застройщик «Домострой» для участия в государственной программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Внести компанию в реестр застройщиков, аккредитованных для участия в государственной программе», — говорится в документе. Соответствующий приказ подписан директором департамента экономического развития Курганской области Владимиром Ковалевым. Госпрограмма реализуется в регионе в целях развития индивидуального жилищного строительства. В рамках нее граждане могут воспользоваться рядом мер поддержки. В частности, предоставляется субсидия на возмещение затрат на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании. При приобретении квартиры до 30%, при покупке или строительства дома — до 50%. Ранее URA.RU писало, что компания челябинского предпринимателя Олега Лакницкого займется жилой малоэтажной застройкой Заозерного района Кургана. Иногородний девелопер до 2032 года планирует построить более 40 домов на площади около 50 гектаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «СЗ «Домострой», который владеет девелопер «Трест Магнитострой» челябинского бизнесмена Олега Лакницкого, примет участие в госпрограмме ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Кургане. Об этом сообщается на сайте областного департамента экономического развития. Ранее сообщалось, что компания начала застраивать Заозерный район малоэтажными домами. «Выдать свидетельство об аккредитации ООО «Специализированный застройщик «Домострой» для участия в государственной программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Внести компанию в реестр застройщиков, аккредитованных для участия в государственной программе», — говорится в документе. Соответствующий приказ подписан директором департамента экономического развития Курганской области Владимиром Ковалевым. Госпрограмма реализуется в регионе в целях развития индивидуального жилищного строительства. В рамках нее граждане могут воспользоваться рядом мер поддержки. В частности, предоставляется субсидия на возмещение затрат на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании. При приобретении квартиры до 30%, при покупке или строительства дома — до 50%. Ранее URA.RU писало, что компания челябинского предпринимателя Олега Лакницкого займется жилой малоэтажной застройкой Заозерного района Кургана. Иногородний девелопер до 2032 года планирует построить более 40 домов на площади около 50 гектаров.