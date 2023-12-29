Застройщик тюменского девелопера займется выполнением госпрограммы в Кургане

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Новый строящийся корпус Свердловской филармонии. Екатеринбург, строительные материалы, кирпичи, ремонт
Тюменского застройщика допустили к участию в госпрограмме в Кургане Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», займется выполнением госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Кургане. Соответствующий приказ подписал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев. Компания в рамках комплексной застройки возводит новый район из 99 жилых домов в Заозерном районе.

«Выдать свидетельство об аккредитации ООО «ИСБ-Зауралье» для участия в госпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — говорится в постановлении. Также к участию в госпрограмме была допущена компания «СЗ «Близкий», которой владеют курганские бизнесмены Юрий Калинин и Артем Бер.

Цель госпрограммы — развитие индивидуального жилищного строительства путем предоставления мер поддержки. В рамках нее предоставляются субсидии гражданам, участвующим в ипотечном кредитовании. При покупке квартиры у застройщика возмещается до 30% от оплаты первоначального взноса. При приобретении или строительстве дома — до 50%.

Ранее в список застройщиков, которые смогут заниматься выполнением госпрограммы ипотечного кредитования, был включен «СЗ «Домострой», которой владеет бизнесмен Олег Лакницкий. Фирма входит в группу компаний девелопера «Трест Магнитострой». В Кургане она занимается малоэтажной застройкой в Заозерном районе. В планах компании, построить более 40 домов до 2032 года.

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Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», займется выполнением госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Кургане. Соответствующий приказ подписал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев. Компания в рамках комплексной застройки возводит новый район из 99 жилых домов в Заозерном районе. «Выдать свидетельство об аккредитации ООО «ИСБ-Зауралье» для участия в госпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — говорится в постановлении. Также к участию в госпрограмме была допущена компания «СЗ «Близкий», которой владеют курганские бизнесмены Юрий Калинин и Артем Бер. Цель госпрограммы — развитие индивидуального жилищного строительства путем предоставления мер поддержки. В рамках нее предоставляются субсидии гражданам, участвующим в ипотечном кредитовании. При покупке квартиры у застройщика возмещается до 30% от оплаты первоначального взноса. При приобретении или строительстве дома — до 50%. Ранее в список застройщиков, которые смогут заниматься выполнением госпрограммы ипотечного кредитования, был включен «СЗ «Домострой», которой владеет бизнесмен Олег Лакницкий. Фирма входит в группу компаний девелопера «Трест Магнитострой». В Кургане она занимается малоэтажной застройкой в Заозерном районе. В планах компании, построить более 40 домов до 2032 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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