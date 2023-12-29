Застройщик тюменского девелопера займется выполнением госпрограммы в Кургане

29 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Тюменского застройщика допустили к участию в госпрограмме в Кургане Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», займется выполнением госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Кургане. Соответствующий приказ подписал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев. Компания в рамках комплексной застройки возводит новый район из 99 жилых домов в Заозерном районе. «Выдать свидетельство об аккредитации ООО «ИСБ-Зауралье» для участия в госпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — говорится в постановлении. Также к участию в госпрограмме была допущена компания «СЗ «Близкий», которой владеют курганские бизнесмены Юрий Калинин и Артем Бер. Цель госпрограммы — развитие индивидуального жилищного строительства путем предоставления мер поддержки. В рамках нее предоставляются субсидии гражданам, участвующим в ипотечном кредитовании. При покупке квартиры у застройщика возмещается до 30% от оплаты первоначального взноса. При приобретении или строительстве дома — до 50%. Ранее в список застройщиков, которые смогут заниматься выполнением госпрограммы ипотечного кредитования, был включен «СЗ «Домострой», которой владеет бизнесмен Олег Лакницкий. Фирма входит в группу компаний девелопера «Трест Магнитострой». В Кургане она занимается малоэтажной застройкой в Заозерном районе. В планах компании, построить более 40 домов до 2032 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», займется выполнением госпрограммы ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Кургане. Соответствующий приказ подписал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев. Компания в рамках комплексной застройки возводит новый район из 99 жилых домов в Заозерном районе. «Выдать свидетельство об аккредитации ООО «ИСБ-Зауралье» для участия в госпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Внести компанию в реестр аккредитованных застройщиков», — говорится в постановлении. Также к участию в госпрограмме была допущена компания «СЗ «Близкий», которой владеют курганские бизнесмены Юрий Калинин и Артем Бер. Цель госпрограммы — развитие индивидуального жилищного строительства путем предоставления мер поддержки. В рамках нее предоставляются субсидии гражданам, участвующим в ипотечном кредитовании. При покупке квартиры у застройщика возмещается до 30% от оплаты первоначального взноса. При приобретении или строительстве дома — до 50%. Ранее в список застройщиков, которые смогут заниматься выполнением госпрограммы ипотечного кредитования, был включен «СЗ «Домострой», которой владеет бизнесмен Олег Лакницкий. Фирма входит в группу компаний девелопера «Трест Магнитострой». В Кургане она занимается малоэтажной застройкой в Заозерном районе. В планах компании, построить более 40 домов до 2032 года.