Тюменцы жалуются на переход, построенный по поручению губернатора Моора

В Тюмени в переходе, построенном по решению губернатора, не работают лифты

11 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Переход у ЖК «Колумб» построили, но в нем постоянно ломаются лифты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени в надземном пешеходном переходе у ЖК «Колумб» с момента открытия постоянно ломаются лифты, из-за чего инвалиды и мамы с колясками не могут пользоваться сооружением. Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок. Переход был введен в эксплуатацию в конце ноября 2023 года: во время прямой линии его тюменцам пообещал губернатор региона Александр Моор. «Как же мы радовались, когда открыли этот пешеходник, и нам больше не нужно было рисковать жизнью на Объездной, перебегая трассу, либо ходить сотни метров до ближайшего безопасного участка! Вот только счастье было недолгим: очень скоро в переходе начали ломаться лифты. Без них инвалиду-колясочнику, или, к примеру, маме с ребенком в коляске, дорогу все равно не пересечь. Проблема актуальна и по сей день: лифты чинят, они работают пару дней, но снова ломаются», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. Речь о надземном пешеходном переходе у ЖК «Колумб». Проблема с пересечением дороги у жителей комплекса, построенного у ТКАД, стояла остро. Жалобы дошли до губернатора Александра Моора, и в 2022 году, во время своего прямого эфира, он пообещал тюменцам переход. Открыли сооружение в ноябре 2023 года. «Надземный пешеходный переход у ЖК „Колумб“ на Обходе Тюмени находится на гарантийном обслуживании. В адрес подрядной организации уже направлена информация о необходимости оперативного устранения причин отказа лифтового оборудования. Объект взят на особый контроль специалистами Управления автомобильных дорог Тюменской области», — прокомментировали ситуацию в Главном управлении строительства региона. Подрядчиком по строительству перехода выступал «Мостострой-11», принадлежащий бывшему депутату облдумы Николаю Руссу. Контракт обошелся властям в более чем 247 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени в надземном пешеходном переходе у ЖК «Колумб» с момента открытия постоянно ломаются лифты, из-за чего инвалиды и мамы с колясками не могут пользоваться сооружением. Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок. Переход был введен в эксплуатацию в конце ноября 2023 года: во время прямой линии его тюменцам пообещал губернатор региона Александр Моор. «Как же мы радовались, когда открыли этот пешеходник, и нам больше не нужно было рисковать жизнью на Объездной, перебегая трассу, либо ходить сотни метров до ближайшего безопасного участка! Вот только счастье было недолгим: очень скоро в переходе начали ломаться лифты. Без них инвалиду-колясочнику, или, к примеру, маме с ребенком в коляске, дорогу все равно не пересечь. Проблема актуальна и по сей день: лифты чинят, они работают пару дней, но снова ломаются», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. Речь о надземном пешеходном переходе у ЖК «Колумб». Проблема с пересечением дороги у жителей комплекса, построенного у ТКАД, стояла остро. Жалобы дошли до губернатора Александра Моора, и в 2022 году, во время своего прямого эфира, он пообещал тюменцам переход. Открыли сооружение в ноябре 2023 года. «Надземный пешеходный переход у ЖК „Колумб“ на Обходе Тюмени находится на гарантийном обслуживании. В адрес подрядной организации уже направлена информация о необходимости оперативного устранения причин отказа лифтового оборудования. Объект взят на особый контроль специалистами Управления автомобильных дорог Тюменской области», — прокомментировали ситуацию в Главном управлении строительства региона. Подрядчиком по строительству перехода выступал «Мостострой-11», принадлежащий бывшему депутату облдумы Николаю Руссу. Контракт обошелся властям в более чем 247 миллионов рублей.