На «трассе смерти» в ЯНАО погибли два человека в ДТП. Видео

11 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В ДТП погибли два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 389 км автомобильной дороги Сургут — Салехард произошло столкновение двух автомобилей — «Лексус» и «Шевроле». Погибли два человека. Данные участников ДТП выясняются, сообщают в ГУ МЧС округа. «Пуровский район, 389 км. Автомобильная дорога Сургут — Салехард. В 10:55 поступило сообщение о ДТП в 53 км от города Муравленко. По прибытию на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Шевроле“. Погибли два человека из автомобиля „Шевроле“ (взрослые). В автомобиле „Лексус“ находились пять человек (из них — трое детей) — не пострадали. Данные участников ДТП уточняются», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, чьи сотрудники привлекались к ликвидации ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что на 415 километре трассы Сургут — Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу.

На 389 км автомобильной дороги Сургут — Салехард произошло столкновение двух автомобилей — «Лексус» и «Шевроле». Погибли два человека. Данные участников ДТП выясняются, сообщают в ГУ МЧС округа. «Пуровский район, 389 км. Автомобильная дорога Сургут — Салехард. В 10:55 поступило сообщение о ДТП в 53 км от города Муравленко. По прибытию на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Шевроле“. Погибли два человека из автомобиля „Шевроле“ (взрослые). В автомобиле „Лексус“ находились пять человек (из них — трое детей) — не пострадали. Данные участников ДТП уточняются», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, чьи сотрудники привлекались к ликвидации ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что на 415 километре трассы Сургут — Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу.