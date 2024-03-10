10 марта 2024
09 марта 2024

На «трассе смерти» в ЯНАО погибли два человека в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП погибли два человека Фото:

На 389 км автомобильной дороги Сургут — Салехард произошло столкновение двух автомобилей — «Лексус» и «Шевроле». Погибли два человека. Данные участников ДТП выясняются, сообщают в ГУ МЧС округа.

«Пуровский район, 389 км. Автомобильная дорога Сургут — Салехард. В 10:55 поступило сообщение о ДТП в 53 км от города Муравленко. По прибытию на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Шевроле“. Погибли два человека из автомобиля „Шевроле“ (взрослые). В автомобиле „Лексус“ находились пять человек (из них — трое детей) — не пострадали. Данные участников ДТП уточняются», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, чьи сотрудники привлекались к ликвидации ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что на 415 километре трассы Сургут — Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу.

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На 389 км автомобильной дороги Сургут — Салехард произошло столкновение двух автомобилей — «Лексус» и «Шевроле». Погибли два человека. Данные участников ДТП выясняются, сообщают в ГУ МЧС округа. «Пуровский район, 389 км. Автомобильная дорога Сургут — Салехард. В 10:55 поступило сообщение о ДТП в 53 км от города Муравленко. По прибытию на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: „Лексус“ и „Шевроле“. Погибли два человека из автомобиля „Шевроле“ (взрослые). В автомобиле „Лексус“ находились пять человек (из них — трое детей) — не пострадали. Данные участников ДТП уточняются», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, чьи сотрудники привлекались к ликвидации ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что на 415 километре трассы Сургут — Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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