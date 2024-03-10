Как жителям Челябинской области выиграть квартиру на выборах президента

Челябинцы 15—17 марта могут выиграть квартиры, машины, гаджеты и бытовую технику

11 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Бланки для участия в викторине будут раздавать волонтеры возле участков для голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В дни президентских выборов жители крупных муниципалитетов Челябинской области смогут выиграть квартиры, автомобили, электронные гаджеты и бытовую технику. URA.RU собрало информацию о том, как, когда и где будут проходить викторины. В столице области горожане могут рассчитывать на одну из трех новых квартир. Также среди призов — 10 автомобилей и 300 предметов бытовой техники и электроники: ноутбуки, смартфоны, холодильники и так далее. Викторину «Всей семьей — За Челябинск!» проводит общественная организация «Наш город» при поддержке местного бизнеса. С 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00 вблизи каждого избирательного участка будут дежурить волонтеры с броской символикой, у которых нужно будет взять купон, ответить на три вопроса на специальном бланке, указать имя, фамилию и контактный телефон. Заполненную часть бланка передать волонтерам организации «Наш город». Победителей определят в эфире Областного телевидения 16, 17 и 19 марта. Все подробности можно узнать на сайте викторина74.рф. В Копейске в те же дни викторину «Всей семьей — за Копейск» проведет некоммерческая организация «Платформа.АРТ».«Участники могут выиграть один из двух автомобилей и более семидесяти ценных призов, среди которых присутствуют холодильники, телевизоры, стиральные машины», — сообщил директор АНО «Платформа. АРТ» Василий Бочарников. Условия проведения те же, с той лишь разницей, что результаты будут подводиться с вечера 15 марта в прямом эфире местного телеканала КТВ. Подробности на сайте «викторинакопейск.рф». В викторине «Всей семьей — за Миасс!» разыграют одну тысячу ценных призов, включая телевизоры, холодильники, стиральные машины, iPhone, велосипеды, электросамокаты и автомобиль LADA Vesta. Условия те же самые, только победители будут определены 21 марта в 18:00 в прямом эфире группы Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» в социальной сети «ВКонтакте». В Магнитогорске викторина, посвященная трудовым традициям и жизни города, состоится с 15 по 18 марта. Призами для ее участников станут 20 телевизоров с большой диагональю, 50 смартфонов и 50 планшетов. В качестве суперпризов заявлены однокомнатная квартира и шесть LADA Granta. Любой совершеннолетний с магнитогорской пропиской может получить у волонтеров бланк с вопросами, на которые нужно будет ответить. После этого необходимо зарегистрировать идентификационный восьмизначный номер, который выдаст волонтер вместе с бланком викторины, либо с помощью SMS по номеру 8-999-444-51-08, либо на сайте редакции газеты «Магнитогорский рабочий». Центры проведения викторины будут работать 15, 16, 17 марта 2024 года с 9:00 до 18:00. 18 марта центр организуют непосредственно в редакции газеты с 9:00 до 14:00. Итоги подведут 16 марта в 11:00 и 20:00, 17 и 18 марта в 20:00 в прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН». Суперпризы торжественно вручат на мероприятиях, посвященных Дню города и Дню металлурга. Схожие мероприятия 15—17 марта пройдут также в других городах и районах области. О них и особенностях проведения проинформируют местные СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В дни президентских выборов жители крупных муниципалитетов Челябинской области смогут выиграть квартиры, автомобили, электронные гаджеты и бытовую технику. URA.RU собрало информацию о том, как, когда и где будут проходить викторины. В столице области горожане могут рассчитывать на одну из трех новых квартир. Также среди призов — 10 автомобилей и 300 предметов бытовой техники и электроники: ноутбуки, смартфоны, холодильники и так далее. Викторину «Всей семьей — За Челябинск!» проводит общественная организация «Наш город» при поддержке местного бизнеса. С 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00 вблизи каждого избирательного участка будут дежурить волонтеры с броской символикой, у которых нужно будет взять купон, ответить на три вопроса на специальном бланке, указать имя, фамилию и контактный телефон. Заполненную часть бланка передать волонтерам организации «Наш город». Победителей определят в эфире Областного телевидения 16, 17 и 19 марта. Все подробности можно узнать на сайте викторина74.рф. В Копейске в те же дни викторину «Всей семьей — за Копейск» проведет некоммерческая организация «Платформа.АРТ».«Участники могут выиграть один из двух автомобилей и более семидесяти ценных призов, среди которых присутствуют холодильники, телевизоры, стиральные машины», — сообщил директор АНО «Платформа. АРТ» Василий Бочарников. Условия проведения те же, с той лишь разницей, что результаты будут подводиться с вечера 15 марта в прямом эфире местного телеканала КТВ. Подробности на сайте «викторинакопейск.рф». В викторине «Всей семьей — за Миасс!» разыграют одну тысячу ценных призов, включая телевизоры, холодильники, стиральные машины, iPhone, велосипеды, электросамокаты и автомобиль LADA Vesta. Условия те же самые, только победители будут определены 21 марта в 18:00 в прямом эфире группы Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» в социальной сети «ВКонтакте». В Магнитогорске викторина, посвященная трудовым традициям и жизни города, состоится с 15 по 18 марта. Призами для ее участников станут 20 телевизоров с большой диагональю, 50 смартфонов и 50 планшетов. В качестве суперпризов заявлены однокомнатная квартира и шесть LADA Granta. Любой совершеннолетний с магнитогорской пропиской может получить у волонтеров бланк с вопросами, на которые нужно будет ответить. После этого необходимо зарегистрировать идентификационный восьмизначный номер, который выдаст волонтер вместе с бланком викторины, либо с помощью SMS по номеру 8-999-444-51-08, либо на сайте редакции газеты «Магнитогорский рабочий». Центры проведения викторины будут работать 15, 16, 17 марта 2024 года с 9:00 до 18:00. 18 марта центр организуют непосредственно в редакции газеты с 9:00 до 14:00. Итоги подведут 16 марта в 11:00 и 20:00, 17 и 18 марта в 20:00 в прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН». Суперпризы торжественно вручат на мероприятиях, посвященных Дню города и Дню металлурга. Схожие мероприятия 15—17 марта пройдут также в других городах и районах области. О них и особенностях проведения проинформируют местные СМИ.