Бывшего иностранца судят по делу о взятке начальнику курганского пункта миграции

11 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Экс-иностранец переводил деньги бывшему сотруднику полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уроженца Армении, переехавшего в РФ, судят по обвинению в даче взятки начальнице курганского миграционного пункта. По данным следствия, обвиняемый проживал в Тюмени и давал деньги служащей за фиктивную регистрацию на своей жилплощади. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «Обвиняется в том, что в период с 28 июля 2019 года по 8 сентября 2021 года дал взятку начальнику миграционного пункта МО МВД России „Макушинский“… путем перечисления денег на банковские счета Б., ее супруга и сына за совершение незаконных действий и бездействие, выразившихся… в незаконной регистрации», — говорится в материалах Курганского облсуда. Женщина зарегистрировала в своей квартире переехавшую в Россию семью иностранцев, проживавшую в Тюмени. История произошла в Лебяжьевском округе. Мужчина, проживавший с семьей в Тюмени, был зарегистрирован на территории Курганской области. Благодаря регистрации он получил средства по программе переселения от курганских властей. Суд первой инстанции решил, что мужчина смошенничал при получении выплат, но освободил его от ответственности за давностью срока. По обвинению во взятках мужчина был оправдан. С последним решением не согласился апелляционный суд. Коллегия судей указала, что мужчина был зарегистрирован по месту проживания начальника миграционного пункта. Также обвиняемый постоянно переводил деньги на карту женщине и членам ее семьи. При этом он пытался замаскировать передачу средств под коммунальные платежи, но свидетели утверждали, что в Курганской области он фактически не проживал. Оправдательный приговор по даче взятки был отменен, дела заново рассматривают в Лебяжьевском районном суде. Ранее URA.RU сообщало, что бывшую главу миграционного пункта в селе Лебяжье судят по обвинению в десятках преступлений. Женщину обвиняют в организации незаконной миграции, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями. В полиции рассказали, что преступная деятельность велась в 2018—2021 годах и была пресечена сотрудниками собственной безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженца Армении, переехавшего в РФ, судят по обвинению в даче взятки начальнице курганского миграционного пункта. По данным следствия, обвиняемый проживал в Тюмени и давал деньги служащей за фиктивную регистрацию на своей жилплощади. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «Обвиняется в том, что в период с 28 июля 2019 года по 8 сентября 2021 года дал взятку начальнику миграционного пункта МО МВД России „Макушинский“… путем перечисления денег на банковские счета Б., ее супруга и сына за совершение незаконных действий и бездействие, выразившихся… в незаконной регистрации», — говорится в материалах Курганского облсуда. Женщина зарегистрировала в своей квартире переехавшую в Россию семью иностранцев, проживавшую в Тюмени. История произошла в Лебяжьевском округе. Мужчина, проживавший с семьей в Тюмени, был зарегистрирован на территории Курганской области. Благодаря регистрации он получил средства по программе переселения от курганских властей. Суд первой инстанции решил, что мужчина смошенничал при получении выплат, но освободил его от ответственности за давностью срока. По обвинению во взятках мужчина был оправдан. С последним решением не согласился апелляционный суд. Коллегия судей указала, что мужчина был зарегистрирован по месту проживания начальника миграционного пункта. Также обвиняемый постоянно переводил деньги на карту женщине и членам ее семьи. При этом он пытался замаскировать передачу средств под коммунальные платежи, но свидетели утверждали, что в Курганской области он фактически не проживал. Оправдательный приговор по даче взятки был отменен, дела заново рассматривают в Лебяжьевском районном суде. Ранее URA.RU сообщало, что бывшую главу миграционного пункта в селе Лебяжье судят по обвинению в десятках преступлений. Женщину обвиняют в организации незаконной миграции, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями. В полиции рассказали, что преступная деятельность велась в 2018—2021 годах и была пресечена сотрудниками собственной безопасности.