10 марта 2024

Челябинская звезда шоу «Женский стендап» Юсупова рассказала о насилии в семье

Челябинскую юмористку Юсупову била мать
© Служба новостей «URA.RU»
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Мать била Юсупову за проступки Фото:

Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, уроженка села Варна (Челябинская область), побывала на подкасте у комика Ивана Абрамова. В беседе Юсупова рассказала о своем взрослении и насилии в семье. Подкаст выложен на YouTube-канале Абрамова.

«У меня сегодня в гостях Сауле Юсупова, она третья в женском стендапе, кто записала свой сольный концерт», — заявил в своем видео Иван Абрамов. Уже на первых минутах ролика заходит речь о семье Сауле.

В подкасте Юсупова рассказала о том, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Она вспомнила о случае, когда в подростковом возрасте у нее нашли сигареты. За это Сауле была наказана ударами.

В десятом классе челябинка порезала себе вены. Ее мама отреагировала на это упреками.

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Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, уроженка села Варна (Челябинская область), побывала на подкасте у комика Ивана Абрамова. В беседе Юсупова рассказала о своем взрослении и насилии в семье. Подкаст выложен на YouTube-канале Абрамова. «У меня сегодня в гостях Сауле Юсупова, она третья в женском стендапе, кто записала свой сольный концерт», — заявил в своем видео Иван Абрамов. Уже на первых минутах ролика заходит речь о семье Сауле. В подкасте Юсупова рассказала о том, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Она вспомнила о случае, когда в подростковом возрасте у нее нашли сигареты. За это Сауле была наказана ударами. В десятом классе челябинка порезала себе вены. Ее мама отреагировала на это упреками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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