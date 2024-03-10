Челябинская звезда шоу «Женский стендап» Юсупова рассказала о насилии в семье

Челябинскую юмористку Юсупову била мать

11 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Мать била Юсупову за проступки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, уроженка села Варна (Челябинская область), побывала на подкасте у комика Ивана Абрамова. В беседе Юсупова рассказала о своем взрослении и насилии в семье. Подкаст выложен на YouTube-канале Абрамова. «У меня сегодня в гостях Сауле Юсупова, она третья в женском стендапе, кто записала свой сольный концерт», — заявил в своем видео Иван Абрамов. Уже на первых минутах ролика заходит речь о семье Сауле. В подкасте Юсупова рассказала о том, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Она вспомнила о случае, когда в подростковом возрасте у нее нашли сигареты. За это Сауле была наказана ударами. В десятом классе челябинка порезала себе вены. Ее мама отреагировала на это упреками.

Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, уроженка села Варна (Челябинская область), побывала на подкасте у комика Ивана Абрамова. В беседе Юсупова рассказала о своем взрослении и насилии в семье. Подкаст выложен на YouTube-канале Абрамова. «У меня сегодня в гостях Сауле Юсупова, она третья в женском стендапе, кто записала свой сольный концерт», — заявил в своем видео Иван Абрамов. Уже на первых минутах ролика заходит речь о семье Сауле. В подкасте Юсупова рассказала о том, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Она вспомнила о случае, когда в подростковом возрасте у нее нашли сигареты. За это Сауле была наказана ударами. В десятом классе челябинка порезала себе вены. Ее мама отреагировала на это упреками.