Челябинская звезда шоу «Женский стендап» Юсупова рассказала о насилии в семье

Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова, уроженка села Варна (Челябинская область), побывала на подкасте у комика Ивана Абрамова. В беседе Юсупова рассказала о своем взрослении и насилии в семье. Подкаст выложен на YouTube-канале Абрамова.
«У меня сегодня в гостях Сауле Юсупова, она третья в женском стендапе, кто записала свой сольный концерт», — заявил в своем видео Иван Абрамов. Уже на первых минутах ролика заходит речь о семье Сауле.
В подкасте Юсупова рассказала о том, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Она вспомнила о случае, когда в подростковом возрасте у нее нашли сигареты. За это Сауле была наказана ударами.
В десятом классе челябинка порезала себе вены. Ее мама отреагировала на это упреками.
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