10 марта 2024
09 марта 2024

АО «Ачимгаз» заплатило 4,3 млн рублей за загрязнение атмосферы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, промышленность, градирня, выбросы, промышленные газы, экология
Выброс газа произошел в результате аварии на строящейся скважине. Фото:

АО «Ачимгаз» по представлению прокурора заплатило 4,3 млн рублей за неконтролируемый выброс и горение газа в атмосфере, сообщают в прокуратуре округа. Выброс произошел в результате аварии на строящейся скважине.

«Установлено, что в ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошел неконтролируемый выброс газа с последующим горением. Впоследствии на атмосферный воздух оказано негативное воздействие», — сообщается на сайте прокуратуры округа. Компания оплатила за сверхнормативные выбросы в атмосферу более 4,3 млн рублей.

АО «Ачимгаз» разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, которое входит в тройку крупнейших в мире месторождений на суше. Большая часть месторождения расположена за Полярным кругом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО прошло предварительное заседание по гражданскому делу в отношении АО «Корпорация развития». Истец — окружной департамент природных ресурсов, который требует взыскать с акционерного общества ущерб, причиненный окружающей среде вырубкой леса.

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АО «Ачимгаз» по представлению прокурора заплатило 4,3 млн рублей за неконтролируемый выброс и горение газа в атмосфере, сообщают в прокуратуре округа. Выброс произошел в результате аварии на строящейся скважине. «Установлено, что в ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошел неконтролируемый выброс газа с последующим горением. Впоследствии на атмосферный воздух оказано негативное воздействие», — сообщается на сайте прокуратуры округа. Компания оплатила за сверхнормативные выбросы в атмосферу более 4,3 млн рублей. АО «Ачимгаз» разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, которое входит в тройку крупнейших в мире месторождений на суше. Большая часть месторождения расположена за Полярным кругом. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО прошло предварительное заседание по гражданскому делу в отношении АО «Корпорация развития». Истец — окружной департамент природных ресурсов, который требует взыскать с акционерного общества ущерб, причиненный окружающей среде вырубкой леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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