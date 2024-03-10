АО «Ачимгаз» заплатило 4,3 млн рублей за загрязнение атмосферы

11 марта 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Выброс газа произошел в результате аварии на строящейся скважине. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU АО «Ачимгаз» по представлению прокурора заплатило 4,3 млн рублей за неконтролируемый выброс и горение газа в атмосфере, сообщают в прокуратуре округа. Выброс произошел в результате аварии на строящейся скважине. «Установлено, что в ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошел неконтролируемый выброс газа с последующим горением. Впоследствии на атмосферный воздух оказано негативное воздействие», — сообщается на сайте прокуратуры округа. Компания оплатила за сверхнормативные выбросы в атмосферу более 4,3 млн рублей. АО «Ачимгаз» разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, которое входит в тройку крупнейших в мире месторождений на суше. Большая часть месторождения расположена за Полярным кругом. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО прошло предварительное заседание по гражданскому делу в отношении АО «Корпорация развития». Истец — окружной департамент природных ресурсов, который требует взыскать с акционерного общества ущерб, причиненный окружающей среде вырубкой леса.

АО «Ачимгаз» по представлению прокурора заплатило 4,3 млн рублей за неконтролируемый выброс и горение газа в атмосфере, сообщают в прокуратуре округа. Выброс произошел в результате аварии на строящейся скважине. «Установлено, что в ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошел неконтролируемый выброс газа с последующим горением. Впоследствии на атмосферный воздух оказано негативное воздействие», — сообщается на сайте прокуратуры округа. Компания оплатила за сверхнормативные выбросы в атмосферу более 4,3 млн рублей. АО «Ачимгаз» разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, которое входит в тройку крупнейших в мире месторождений на суше. Большая часть месторождения расположена за Полярным кругом. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражном суде ЯНАО прошло предварительное заседание по гражданскому делу в отношении АО «Корпорация развития». Истец — окружной департамент природных ресурсов, который требует взыскать с акционерного общества ущерб, причиненный окружающей среде вырубкой леса.