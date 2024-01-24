С крупного инвестиционного проекта в ЯНАО потребовали возместить ущерб лесу

«Корпорация развития» стала истцом по делу о вырубке древесины

За вырубку древесины корпорация может уплатить ущерб в размере почти два млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арбитражном суде ЯНАО прошло предварительное заседание по гражданскому делу в отношении АО «Корпорация развития». Истец — окружной департамент природных ресурсов, который требует взыскать с акционерного общества ущерб, причиненный окружающей среде вырубкой леса. Цена иска — почти два млн рублей, следует из определения, размещенного на сайте Арбитражного суда округа.

«Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к акционерному обществу „Корпорация Развития“ о взыскании 1 987 590 рублей 42 копеек ущерба, причиненного вследствие утраты вырубленной древесины», — говорится в определении суда. Ответчик с требованиями экологов не согласен и рассчитывает на то, что суд учтет пропуск срока исковой давности. Кроме этого, представитель корпорации заявил ходатайство об истребовании у правоохранительных органов материала предварительной проверки.

Судебное разбирательство по делу начнется 18 марта. К этому дню истец должен предоставить пояснения о причинах пропуска сроков исковой давности. Суд предложил сторонам спора прийти к мирному соглашению.

АО «Корпорация развития» была создана в 2005 году. Как проект она была предложена президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам развития Уральского федерального округа. Как указано на сайте акционерного общества, корпорация реализует крупнейший инвестиционный проект «Урал Промышленный — Урал Полярный» и несколько других инвестиционных проектов.

Ранее URA.RU сообщило, что Арбитражный суд ЯНАО взыскал с «Харампурнефтегаза» почти 6 млн рублей. Иск о взыскании ущерба, причиненного почвам, подало в отношении дочерней компании «Роснефть» межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.