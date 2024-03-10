10 марта 2024

Между Челябинском, Копейском и Миассом разделят 50 единиц новой дорожной техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка дорожной техники Росавтодора возле ТРК Горки. Челябинск, спецтехника, дорожная техника
Дорожная техника будет передана муниципальным предприятиям Фото:

В Челябинск, Копейск и Миасс закуплено 50 единиц новой дорожной техники. Оборудование для очистки дорог и пешеходных зон будет передано муниципальным службам, сообщил 11 марта министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев.

«На сегодня было три серьезных решения по Челябинску, Копейску и Миассу. В целом три города получат порядка 50 единиц. Это не техника подрядчиков, а усиление муниципальных предприятий», — отметил Нечаев в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР).

Министр также отметил, что данное решение поможет направить силы муниципальных образований в работу на территориях улично-дорожной сети, парков, скверов и пешеходных зон. Сейчас производится закупка и поставка техники в города.

Нечаев также указал на планы по увеличению контрактов с подрядными предприятиями. Он отметил, что обычный контракт сроком на год стал не удобным для организаций и министерства. Решением стало заключение новых контрактов с подрядчиками на пять лет.

«В рамках пятилетних контрактов мы видим, что подрядчик может обновить технику и спокойно работать. Мы создаем рабочие места и возможность распланировать работы на пятилетку. Нам неудобны контракты на год, пять лет для нас оптимальный срок», — сообщил Нечаев.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск, Копейск и Миасс закуплено 50 единиц новой дорожной техники. Оборудование для очистки дорог и пешеходных зон будет передано муниципальным службам, сообщил 11 марта министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев. «На сегодня было три серьезных решения по Челябинску, Копейску и Миассу. В целом три города получат порядка 50 единиц. Это не техника подрядчиков, а усиление муниципальных предприятий», — отметил Нечаев в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР). Министр также отметил, что данное решение поможет направить силы муниципальных образований в работу на территориях улично-дорожной сети, парков, скверов и пешеходных зон. Сейчас производится закупка и поставка техники в города. Нечаев также указал на планы по увеличению контрактов с подрядными предприятиями. Он отметил, что обычный контракт сроком на год стал не удобным для организаций и министерства. Решением стало заключение новых контрактов с подрядчиками на пять лет. «В рамках пятилетних контрактов мы видим, что подрядчик может обновить технику и спокойно работать. Мы создаем рабочие места и возможность распланировать работы на пятилетку. Нам неудобны контракты на год, пять лет для нас оптимальный срок», — сообщил Нечаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...