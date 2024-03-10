Между Челябинском, Копейском и Миассом разделят 50 единиц новой дорожной техники

11 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Дорожная техника будет передана муниципальным предприятиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск, Копейск и Миасс закуплено 50 единиц новой дорожной техники. Оборудование для очистки дорог и пешеходных зон будет передано муниципальным службам, сообщил 11 марта министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев. «На сегодня было три серьезных решения по Челябинску, Копейску и Миассу. В целом три города получат порядка 50 единиц. Это не техника подрядчиков, а усиление муниципальных предприятий», — отметил Нечаев в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР). Министр также отметил, что данное решение поможет направить силы муниципальных образований в работу на территориях улично-дорожной сети, парков, скверов и пешеходных зон. Сейчас производится закупка и поставка техники в города. Нечаев также указал на планы по увеличению контрактов с подрядными предприятиями. Он отметил, что обычный контракт сроком на год стал не удобным для организаций и министерства. Решением стало заключение новых контрактов с подрядчиками на пять лет. «В рамках пятилетних контрактов мы видим, что подрядчик может обновить технику и спокойно работать. Мы создаем рабочие места и возможность распланировать работы на пятилетку. Нам неудобны контракты на год, пять лет для нас оптимальный срок», — сообщил Нечаев.

В Челябинск, Копейск и Миасс закуплено 50 единиц новой дорожной техники. Оборудование для очистки дорог и пешеходных зон будет передано муниципальным службам, сообщил 11 марта министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев. «На сегодня было три серьезных решения по Челябинску, Копейску и Миассу. В целом три города получат порядка 50 единиц. Это не техника подрядчиков, а усиление муниципальных предприятий», — отметил Нечаев в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР). Министр также отметил, что данное решение поможет направить силы муниципальных образований в работу на территориях улично-дорожной сети, парков, скверов и пешеходных зон. Сейчас производится закупка и поставка техники в города. Нечаев также указал на планы по увеличению контрактов с подрядными предприятиями. Он отметил, что обычный контракт сроком на год стал не удобным для организаций и министерства. Решением стало заключение новых контрактов с подрядчиками на пять лет. «В рамках пятилетних контрактов мы видим, что подрядчик может обновить технику и спокойно работать. Мы создаем рабочие места и возможность распланировать работы на пятилетку. Нам неудобны контракты на год, пять лет для нас оптимальный срок», — сообщил Нечаев.