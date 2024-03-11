Звезда «Уральских пельменей» Соколов сцепился с подростками в переходе. Видео

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, уральские пельмени, соколов дмитрий
Перед конфликтом Дмитрий Соколов отдыхал в Bla Bla Bar Фото:

В Екатеринбурге звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сцепился с группой подростков в переходе метро станции «Геологическая» после тусовки в Bla Bla Bar. Об этом рассказали сами подростки, уверяя, что актер ударил одного из них.

«Соколов расслаблялся в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. Гулять по городу Дмитрий продолжил в компании своего приятеля и бутылки алкоголя в руке. В районе станции „Геологической“ начал бодаться с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео», — передает telegram-канал Shot слова очевидца.

По его словам, Соколов угрожающе вел себя и в конце концов ударил одного из парней. Судя по видео, друг актера заявил, что подростки могли намеренно спровоцировать мужчину.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полицию Екатеринбурга и пресс-службу «Уральских пельменей». На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось, а в творческом объединении воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сцепился с группой подростков в переходе метро станции «Геологическая» после тусовки в Bla Bla Bar. Об этом рассказали сами подростки, уверяя, что актер ударил одного из них. «Соколов расслаблялся в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. Гулять по городу Дмитрий продолжил в компании своего приятеля и бутылки алкоголя в руке. В районе станции „Геологической“ начал бодаться с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео», — передает telegram-канал Shot слова очевидца. По его словам, Соколов угрожающе вел себя и в конце концов ударил одного из парней. Судя по видео, друг актера заявил, что подростки могли намеренно спровоцировать мужчину. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полицию Екатеринбурга и пресс-службу «Уральских пельменей». На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось, а в творческом объединении воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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