Перед конфликтом Дмитрий Соколов отдыхал в Bla Bla Bar Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сцепился с группой подростков в переходе метро станции «Геологическая» после тусовки в Bla Bla Bar. Об этом рассказали сами подростки, уверяя, что актер ударил одного из них.

«Соколов расслаблялся в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. Гулять по городу Дмитрий продолжил в компании своего приятеля и бутылки алкоголя в руке. В районе станции „Геологической“ начал бодаться с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео», — передает telegram-канал Shot слова очевидца.

По его словам, Соколов угрожающе вел себя и в конце концов ударил одного из парней. Судя по видео, друг актера заявил, что подростки могли намеренно спровоцировать мужчину.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полицию Екатеринбурга и пресс-службу «Уральских пельменей». На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось, а в творческом объединении воздержались от комментариев.