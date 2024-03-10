10 марта 2024

Прокуратура проверяет пресс-службу гордумы Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, прокурор, полковник, погон, старший советник юстиции
Надзорное ведомство заинтересовалось пресс-службой мэрии Фото:

В Перми прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. О целях проверки не сообщается.

«Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. Одновременно с этим уволился замруководителя управления общественных отношений аппарата гордумы Константин Шестаков», — пишет Properm со ссылкой на собственные источники. По данным интернет-СМИ, это решение Шестаков мог принять «в связи с проверкой прокуратуры на возможный конфликт интересов в структуре гордумы Перми».

Сам Шестаков подтвердил Properm, что покинул должность по собственному желанию, но, по его словам, с проверкой прокуратуры его решение никак не связано. В пресс-службе гордумы Перми на звонок корреспондента URA.RU не ответили, агентство направило запрос. В прокуратуре подтвердили Properm факт проведения проверки, отказавшись от подробных комментариев.

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В Перми прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. О целях проверки не сообщается. «Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. Одновременно с этим уволился замруководителя управления общественных отношений аппарата гордумы Константин Шестаков», — пишет Properm со ссылкой на собственные источники. По данным интернет-СМИ, это решение Шестаков мог принять «в связи с проверкой прокуратуры на возможный конфликт интересов в структуре гордумы Перми». Сам Шестаков подтвердил Properm, что покинул должность по собственному желанию, но, по его словам, с проверкой прокуратуры его решение никак не связано. В пресс-службе гордумы Перми на звонок корреспондента URA.RU не ответили, агентство направило запрос. В прокуратуре подтвердили Properm факт проведения проверки, отказавшись от подробных комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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