10 марта 2024

В смертельном ДТП в ЯНАО пострадали трое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
В аварии на «трассе смерти» в ЯНАО пострадали трое детей Фото:

В дорожной аварии на трассе Сургут — Салехард, произошедшей 11 марта, кроме двоих погибших, имеются четверо пострадавших, трое из которых дети. Уточненные данные сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В ДТП на 389-м километре автодороги Сургут — Салехард пострадали четыре человека. Трое из них — дети. Пострадавшие были доставлены в больницу Губкинского», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Lexus и Chevrolet столкнулись 11 марта в 53 километрах от Муравленко. В результате аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet.

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В дорожной аварии на трассе Сургут — Салехард, произошедшей 11 марта, кроме двоих погибших, имеются четверо пострадавших, трое из которых дети. Уточненные данные сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В ДТП на 389-м километре автодороги Сургут — Салехард пострадали четыре человека. Трое из них — дети. Пострадавшие были доставлены в больницу Губкинского», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Lexus и Chevrolet столкнулись 11 марта в 53 километрах от Муравленко. В результате аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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