В смертельном ДТП в ЯНАО пострадали трое детей

В аварии на «трассе смерти» в ЯНАО пострадали трое детей
В дорожной аварии на трассе Сургут — Салехард, произошедшей 11 марта, кроме двоих погибших, имеются четверо пострадавших, трое из которых дети. Уточненные данные сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В ДТП на 389-м километре автодороги Сургут — Салехард пострадали четыре человека. Трое из них — дети. Пострадавшие были доставлены в больницу Губкинского», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Lexus и Chevrolet столкнулись 11 марта в 53 километрах от Муравленко. В результате аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet.
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