Губернатор Моор рассказал о своих вкусовых предпочтениях

Моор раскрыл, что ждет тюменцев в масленичную неделю
Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился, что на масленицу любит есть блины со сгущенкой и творогом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей», — написал глава региона.
Моор также добавил, что блины можно будет попробовать в эти выходные на фестивале «Тюменская весна», на гастрономическом празднике «Гуляй, масленица!». Фестиваль пройдет с 15 по 18 марта. Участники смогут выиграть квартиры, машины и путевки.
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