10 марта 2024

Губернатор Моор рассказал о своих вкусовых предпочтениях

Александр Моор: масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу
© Служба новостей «URA.RU»
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75-летие Тюменской области в ДК Нефтяник. Тюмень, моор александр
Моор раскрыл, что ждет тюменцев в масленичную неделю Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился, что на масленицу любит есть блины со сгущенкой и творогом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей», — написал глава региона.

Моор также добавил, что блины можно будет попробовать в эти выходные на фестивале «Тюменская весна», на гастрономическом празднике «Гуляй, масленица!». Фестиваль пройдет с 15 по 18 марта. Участники смогут выиграть квартиры, машины и путевки.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился, что на масленицу любит есть блины со сгущенкой и творогом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей», — написал глава региона. Моор также добавил, что блины можно будет попробовать в эти выходные на фестивале «Тюменская весна», на гастрономическом празднике «Гуляй, масленица!». Фестиваль пройдет с 15 по 18 марта. Участники смогут выиграть квартиры, машины и путевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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