Губернатор Моор рассказал о своих вкусовых предпочтениях

Александр Моор: масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу

11 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Моор раскрыл, что ждет тюменцев в масленичную неделю Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился, что на масленицу любит есть блины со сгущенкой и творогом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей», — написал глава региона. Моор также добавил, что блины можно будет попробовать в эти выходные на фестивале «Тюменская весна», на гастрономическом празднике «Гуляй, масленица!». Фестиваль пройдет с 15 по 18 марта. Участники смогут выиграть квартиры, машины и путевки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился, что на масленицу любит есть блины со сгущенкой и творогом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей», — написал глава региона. Моор также добавил, что блины можно будет попробовать в эти выходные на фестивале «Тюменская весна», на гастрономическом празднике «Гуляй, масленица!». Фестиваль пройдет с 15 по 18 марта. Участники смогут выиграть квартиры, машины и путевки.