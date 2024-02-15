Тюменцев ждут призы и активности на на фестивале «Тюменская весна»

Тюменцев заманят на выборы президента с помощью фестиваля «Тюменская весна» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени с 15 по 18 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна». Даты его проведения совпадают с датами выборов президента РФ. Власти Тюменской области рассказали, какие призы и активности ждут тюменцев на фестивале.

Викторина «Люби свой край». На протяжении всего фестиваля будет проходить викторина с розыгрышем призов. Она будет организована в принципиально новом формате. «Мы решили использовать абсолютно новые технологии. Все будет проходить в электронном виде. Для того, чтобы принять участие, нужно будет просто иметь с собой мобильный телефон. Это может быть и кнопочный телефон, который может принимать СМС-сообщения», — заявила финансовый директор благотворительного фонда Тюмени Лариса Зубцова.

Как только человек оставит свой мобильный номер и правильно ответит на вопрос викторины, он автоматически станет участником второго этапа. В эфире «Тюменского времени», с помощью генератора случайных чисел, будут выбраны те участники, которым позвонят с финальным вопросом. Правильный ответ гарантирует ценный приз.

Призы. Победители викторины могут рассчитывать на ценные призы. Организаторы разыграют квартиры, машины, бытовую технику, турпутевки и прочее.

Гастрономический фестиваль «Гуляй масленица». 16 и 17 марта в Тюмени планируется организовать 15 площадок в разных районах города. Также к проекту присоединятся другие города и районы Тюменской области. Тюменцы смогут попробовать любимые блины своих знаменитых земляков — Дмитрия Менделеева и Григория Распутина. Известно, что первый из них любил гречишные блины, а второй — с припеком, с грибами и с рыбой. Организаторы также представят блюда национальной кухни, блюда на гриле, сибирские пельмени и другие и тд.

Марафон «Поющий город». 16 марта ученики 1-5 классов будут исполнять патриотические песни на городских площадках. За культурную часть и атмосферу весеннего праздника отвечает Тюменское концертно-театральное объединение. На сцены наших городов и районов выйдут как профессиональные артисты, так и любители.

«Город здоровья». 17 и 18 марта в Тюмени и муниципалитетах будут работать 35 площадок, где будут работать врачи. Жители смогут проверить артериальное давление, зрение, узнать уровень холестерина, пройти осмотр крови, сделать узи щитовидной железы и сосудов шеи. Тюменцы также смогут получить консультации по здоровому образу жизни от профессионалов.