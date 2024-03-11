В Магнитогорске (Челябинская область) задержали даму, которая решила разжиться спиртным с помощью ножа. Об этом сообщили в частном охранном предприятии «Варяг».
«Работникам алкомаркета на улице Энергетиков 10 марта пришлось вызвать на помощь экипаж охраны — в торговом зале находилась женщина с ножом. Так мадам решила испугать продавцов, когда ее уличили в краже алкоголя. Чересчур агрессивную даму бойцы ГБР вывели на крыльцо, чтобы она на свежем воздухе дожидалась прибытия полицейских», — пояснили в пресс-службе «Варяга».
Женщину забрала полиция. В процессе ее выяснения отношений с продавцами и последующего задержания обошлось без пострадавших.
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