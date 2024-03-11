Жительница Магнитогорска отправилась за спиртным с ножом. Фото

11 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Нож не помог убедить продавцов алкомаркета расстаться с бутылкой без оплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) задержали даму, которая решила разжиться спиртным с помощью ножа. Об этом сообщили в частном охранном предприятии «Варяг». «Работникам алкомаркета на улице Энергетиков 10 марта пришлось вызвать на помощь экипаж охраны — в торговом зале находилась женщина с ножом. Так мадам решила испугать продавцов, когда ее уличили в краже алкоголя. Чересчур агрессивную даму бойцы ГБР вывели на крыльцо, чтобы она на свежем воздухе дожидалась прибытия полицейских», — пояснили в пресс-службе «Варяга». Женщину забрала полиция. В процессе ее выяснения отношений с продавцами и последующего задержания обошлось без пострадавших. Задержанную забрали полицейские Фото: страница предприятия «Варяг — технологии безопасности» в «ВК»

В Магнитогорске (Челябинская область) задержали даму, которая решила разжиться спиртным с помощью ножа. Об этом сообщили в частном охранном предприятии «Варяг». «Работникам алкомаркета на улице Энергетиков 10 марта пришлось вызвать на помощь экипаж охраны — в торговом зале находилась женщина с ножом. Так мадам решила испугать продавцов, когда ее уличили в краже алкоголя. Чересчур агрессивную даму бойцы ГБР вывели на крыльцо, чтобы она на свежем воздухе дожидалась прибытия полицейских», — пояснили в пресс-службе «Варяга». Женщину забрала полиция. В процессе ее выяснения отношений с продавцами и последующего задержания обошлось без пострадавших.