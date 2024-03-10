10 марта 2024

Руководство Тюменской облдумы сняло дополнительную нагрузку с аппаратчиков

Работников аппарата Тюменской облдумы перестали посылать на плетение сетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, чиновники, ноги, политика, политики, официально
Аппаратчиков из облдумы освободили от дополнительной работы Фото:

Опасаясь бунтов, руководство Тюменской облдумы сняло дополнительную нагрузку с сотрудников аппарата. Массовые отправки аппаратчиков на базы плетения маскировочных сетей прекратились. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политтусовке.

«Ситуация могла выйти из-под контроля: работники уже начали предлагать областным депутатам делиться зарплатой с семьями военнослужащих. Кто-то подумывал об увольнении», — делятся собеседники агентства

При этом, как сообщают источники, созданный при заксобрании волонтерский центр работать не перестанет. Аппаратчики из числа «своих» продолжат заниматься благотворительностью, но уже по личной просьбе кого-либо из думского руководства.

Ранее сотрудников Тюменской облдумы обязали ездить в центры плетения маскировочных сетей, а также брать шефство над семьями военнослужащих. Новые обязанности должны были исполняться в рамках работы волонтерского центра, открытого при областном парламенте. Премий за дополнительную работу не предусматривалось.

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Опасаясь бунтов, руководство Тюменской облдумы сняло дополнительную нагрузку с сотрудников аппарата. Массовые отправки аппаратчиков на базы плетения маскировочных сетей прекратились. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политтусовке. «Ситуация могла выйти из-под контроля: работники уже начали предлагать областным депутатам делиться зарплатой с семьями военнослужащих. Кто-то подумывал об увольнении», — делятся собеседники агентства При этом, как сообщают источники, созданный при заксобрании волонтерский центр работать не перестанет. Аппаратчики из числа «своих» продолжат заниматься благотворительностью, но уже по личной просьбе кого-либо из думского руководства. Ранее сотрудников Тюменской облдумы обязали ездить в центры плетения маскировочных сетей, а также брать шефство над семьями военнослужащих. Новые обязанности должны были исполняться в рамках работы волонтерского центра, открытого при областном парламенте. Премий за дополнительную работу не предусматривалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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