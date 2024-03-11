Вице-мисс мира Софья Чунарева обратилась с просьбой к пермякам

Вице-мисс мира Софья Чунарева борется за звание «Учитель года» Пермского края

11 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

К короне конкурса красоты Софья Чунарева хочет добавить титул «Учителя года» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка Софья Чунарева, ставшая обладателем титула вице-мисс мира на международном конкурсе красоты, просит пермяков проголосовать за нее в новом соревновании. Чунарева преподает в школе и участвует в конкурсе «Учитель года». «Дорогие друзья, нужна ваша поддержка и голоса. Теперь я участник краевого этапа „Учитель года-2024“!» — пишет Чунарева в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за нее и других участников конкурса можно на сайте www.ug.iro.perm.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что Софья Чунарева заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». В 2023 году она стала второй на конкурсе красоты «Mrs. Supermodel Worldwide» в Индии.

Пермячка Софья Чунарева, ставшая обладателем титула вице-мисс мира на международном конкурсе красоты, просит пермяков проголосовать за нее в новом соревновании. Чунарева преподает в школе и участвует в конкурсе «Учитель года». «Дорогие друзья, нужна ваша поддержка и голоса. Теперь я участник краевого этапа „Учитель года-2024“!» — пишет Чунарева в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за нее и других участников конкурса можно на сайте www.ug.iro.perm.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что Софья Чунарева заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». В 2023 году она стала второй на конкурсе красоты «Mrs. Supermodel Worldwide» в Индии.