Вице-мисс мира Софья Чунарева обратилась с просьбой к пермякам

Вице-мисс мира Софья Чунарева борется за звание «Учитель года» Пермского края
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
К короне конкурса красоты Софья Чунарева хочет добавить титул «Учителя года» Фото:

Пермячка Софья Чунарева, ставшая обладателем титула вице-мисс мира на международном конкурсе красоты, просит пермяков проголосовать за нее в новом соревновании. Чунарева преподает в школе и участвует в конкурсе «Учитель года».

«Дорогие друзья, нужна ваша поддержка и голоса. Теперь я участник краевого этапа „Учитель года-2024“!» — пишет Чунарева в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за нее и других участников конкурса можно на сайте www.ug.iro.perm.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что Софья Чунарева заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». В 2023 году она стала второй на конкурсе красоты «Mrs. Supermodel Worldwide» в Индии.

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Пермячка Софья Чунарева, ставшая обладателем титула вице-мисс мира на международном конкурсе красоты, просит пермяков проголосовать за нее в новом соревновании. Чунарева преподает в школе и участвует в конкурсе «Учитель года». «Дорогие друзья, нужна ваша поддержка и голоса. Теперь я участник краевого этапа „Учитель года-2024“!» — пишет Чунарева в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за нее и других участников конкурса можно на сайте www.ug.iro.perm.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что Софья Чунарева заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». В 2023 году она стала второй на конкурсе красоты «Mrs. Supermodel Worldwide» в Индии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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