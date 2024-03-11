Вице-мисс мира Софья Чунарева обратилась с просьбой к пермякам

Пермячка Софья Чунарева, ставшая обладателем титула вице-мисс мира на международном конкурсе красоты, просит пермяков проголосовать за нее в новом соревновании. Чунарева преподает в школе и участвует в конкурсе «Учитель года».
«Дорогие друзья, нужна ваша поддержка и голоса. Теперь я участник краевого этапа „Учитель года-2024“!» — пишет Чунарева в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за нее и других участников конкурса можно на сайте www.ug.iro.perm.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, что Софья Чунарева заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». В 2023 году она стала второй на конкурсе красоты «Mrs. Supermodel Worldwide» в Индии.
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