В Свердловской области почти на 20% подорожала продуктовая корзина для блинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди продуктов для приготовления блинов сильнее всего подорожали яйца
Среди продуктов для приготовления блинов сильнее всего подорожали яйца Фото:

В Свердловской области на 17,6% подорожала продуктовая корзина для приготовления блинов. Такую информацию корреспондент URA.RU получил, сравнив данные "Свердловскстата" за 2023-й и за 2024 год.

В марте 2023 года приготовить классические блины на молоке свердловчанам обходилось в 273,92 рубля. В эту сумму входят: молоко пастеризованное 67,54 руб. за литр, десяток яиц (79,58 рубля), соль (16,94 рубля), килограмм муки и сахара за 48,68 и 61,18 рубля соответственно.

Чтобы приготовить блины в 2024 году, свердловчанам придется заплатить 322,37 рубля. По данным "Свердловскстата" за 4 марта, средняя стоимость продуктов составляет: 70,55 рубля за литр пастеризованного молока, 116,86 рубля за десяток яиц, соль обойдется в 15,95 рубля, сахар в 69,46 рубля, мука в 49,55 рубля за килограмм.

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В Свердловской области на 17,6% подорожала продуктовая корзина для приготовления блинов. Такую информацию корреспондент URA.RU получил, сравнив данные "Свердловскстата" за 2023-й и за 2024 год. В марте 2023 года приготовить классические блины на молоке свердловчанам обходилось в 273,92 рубля. В эту сумму входят: молоко пастеризованное 67,54 руб. за литр, десяток яиц (79,58 рубля), соль (16,94 рубля), килограмм муки и сахара за 48,68 и 61,18 рубля соответственно. Чтобы приготовить блины в 2024 году, свердловчанам придется заплатить 322,37 рубля. По данным "Свердловскстата" за 4 марта, средняя стоимость продуктов составляет: 70,55 рубля за литр пастеризованного молока, 116,86 рубля за десяток яиц, соль обойдется в 15,95 рубля, сахар в 69,46 рубля, мука в 49,55 рубля за килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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