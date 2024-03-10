В двигателе самолета из Тобольска в Санкт-Петербург сгорела утка

11 марта 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

«Россия» потребовала 40 млн рублей в качестве компенсации и проверку аэропорта «Ремезов» Фото: Анна Майорова © URA.RU В двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск (Тюменская область) — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета. «Россия» потребовала 40 млн рублей в качестве компенсации и проверку аэропорта «Ремезов». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Рейс Тобольск — Санкт-Петербург на SSJ-100 не состоялся прошлой весной. На взлете утка сгорела в двигателе, он отказал, и самолет вынужден был вернуться в аэропорт. На борту было 78 человек, никто не пострадал. Судно отстранили от полетов. Теперь пытаются выяснить, кто виноват, с помощью специалистов Института проблем экологии и эволюции РАН», — сообщается в telegram-канале. Специалисты проверят, как хорошо в аэропорту Тобольска отпугивают птиц, есть ли специальные дроны, чучела птиц. Решение будет принято после судебной экспертизы. В адрес авиакомпании «Россия» и аэропорта «Ремезов» направлены письменные запросы, ответы на них ожидаются.

В двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск (Тюменская область) — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета. «Россия» потребовала 40 млн рублей в качестве компенсации и проверку аэропорта «Ремезов». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Рейс Тобольск — Санкт-Петербург на SSJ-100 не состоялся прошлой весной. На взлете утка сгорела в двигателе, он отказал, и самолет вынужден был вернуться в аэропорт. На борту было 78 человек, никто не пострадал. Судно отстранили от полетов. Теперь пытаются выяснить, кто виноват, с помощью специалистов Института проблем экологии и эволюции РАН», — сообщается в telegram-канале. Специалисты проверят, как хорошо в аэропорту Тобольска отпугивают птиц, есть ли специальные дроны, чучела птиц. Решение будет принято после судебной экспертизы. В адрес авиакомпании «Россия» и аэропорта «Ремезов» направлены письменные запросы, ответы на них ожидаются.