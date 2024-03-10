10 марта 2024

В двигателе самолета из Тобольска в Санкт-Петербург сгорела утка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, турбина, двигатель, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, ночь, авиаперевозки
«Россия» потребовала 40 млн рублей в качестве компенсации и проверку аэропорта «Ремезов» Фото:

В двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск (Тюменская область) — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета. «Россия» потребовала 40 млн рублей в качестве компенсации и проверку аэропорта «Ремезов». Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Рейс Тобольск — Санкт-Петербург на SSJ-100 не состоялся прошлой весной. На взлете утка сгорела в двигателе, он отказал, и самолет вынужден был вернуться в аэропорт. На борту было 78 человек, никто не пострадал. Судно отстранили от полетов. Теперь пытаются выяснить, кто виноват, с помощью специалистов Института проблем экологии и эволюции РАН», — сообщается в telegram-канале.

Специалисты проверят, как хорошо в аэропорту Тобольска отпугивают птиц, есть ли специальные дроны, чучела птиц. Решение будет принято после судебной экспертизы. В адрес авиакомпании «Россия» и аэропорта «Ремезов» направлены письменные запросы, ответы на них ожидаются.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В двигателе самолета авиакомпании «Россия», летевшего рейсом Тобольск (Тюменская область) — Санкт-Петербург, сгорела утка. Из-за этого борт вернулся в аэропорт вылета. «Россия» потребовала 40 млн рублей в качестве компенсации и проверку аэропорта «Ремезов». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Рейс Тобольск — Санкт-Петербург на SSJ-100 не состоялся прошлой весной. На взлете утка сгорела в двигателе, он отказал, и самолет вынужден был вернуться в аэропорт. На борту было 78 человек, никто не пострадал. Судно отстранили от полетов. Теперь пытаются выяснить, кто виноват, с помощью специалистов Института проблем экологии и эволюции РАН», — сообщается в telegram-канале. Специалисты проверят, как хорошо в аэропорту Тобольска отпугивают птиц, есть ли специальные дроны, чучела птиц. Решение будет принято после судебной экспертизы. В адрес авиакомпании «Россия» и аэропорта «Ремезов» направлены письменные запросы, ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...