Суд вынес приговор екатеринбуржцам, изрисовавшим дом свастикой

11 марта 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Кировский районный суд вынес приговор екатеринбуржцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге Кировский райсуд приговорил трех 20-летних парней, изрисовавших дом №57 на улице Блюхера, к административным арестам. Максимальный срок ареста в семь дней получил Юрий Сидельников, рассказали URA.RU в пресс-службе суда. «Суд дал им административный арест. Юрию Сидельникову — семь суток, Михаилу Шалонину — пять суток, Семену Пахтину — шесть суток», — сказали в суде. В отношении екатеринбуржцев составлены материалы по первой части статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). По информации источника агентства, молодым людям может грозить статья 282.4 УК РФ. «Тут как бы 280-я не следует из 20.3 статьи, а скорее 282.4. Например, если бы для них это была бы как рецидив первого административного дела», — отметил собеседник. В ночь на 10 марта три екатеринбуржца рисовали нацистские символы во дворе на улице Блюхера. К месту происшествия выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД молодых людей.

В Екатеринбурге Кировский райсуд приговорил трех 20-летних парней, изрисовавших дом №57 на улице Блюхера, к административным арестам. Максимальный срок ареста в семь дней получил Юрий Сидельников, рассказали URA.RU в пресс-службе суда. «Суд дал им административный арест. Юрию Сидельникову — семь суток, Михаилу Шалонину — пять суток, Семену Пахтину — шесть суток», — сказали в суде. В отношении екатеринбуржцев составлены материалы по первой части статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). По информации источника агентства, молодым людям может грозить статья 282.4 УК РФ. «Тут как бы 280-я не следует из 20.3 статьи, а скорее 282.4. Например, если бы для них это была бы как рецидив первого административного дела», — отметил собеседник. В ночь на 10 марта три екатеринбуржца рисовали нацистские символы во дворе на улице Блюхера. К месту происшествия выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД молодых людей.