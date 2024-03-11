Губернатор ЯНАО впервые в этом году собрал совет глав

11 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Впервые в этом году глава Ямала провел заседание совета глав муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ямала Дмитрий Артюхов впервые в этом году провел заседание совета глав муниципалитетов. Обсуждались предстоящие выборы президента России, весенние паводки, благоустройство дворовых территорий и работа в подшефном районе, сообщает пресс-служба правительства округа. «В формате ВКС состоялось первое в этом году заседание совета глав муниципальных образований. В повестке — предстоящие выборы Президента РФ, подготовка к весенним паводкам, реализация проекта „Мой двор“ и работа в подшефном Волновахском районе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. «Главная тема недели — выборы главы государства. На Ямале все должно пройти безопасно, легитимно и быть организовано на высшем уровне», — цитирует источник слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава округа обратил внимание на качество уборки снега во дворах, на дорогах и крышах. Во дворах власти Ямала намерены устанавливать камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город». В ближайшие пять лет в округе преобразятся более 400 домов и 70 дворов. Менее чем за два года силами Ямала восстановили и отремонтировали в Волновахском районе ДНР более 280 домов и социальных объектов. «В 2023 году восстановление домов и социальной инфраструктуры мы дополнили работой кураторов учреждений», — подчеркнул заместитель губернатора Ямала Александр Подорога. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала» и сертификаты на покупку вещей для младенцев. Трое из награжденных впервые стали мамами, у четверых родились вторые дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Ямала Дмитрий Артюхов впервые в этом году провел заседание совета глав муниципалитетов. Обсуждались предстоящие выборы президента России, весенние паводки, благоустройство дворовых территорий и работа в подшефном районе, сообщает пресс-служба правительства округа. «В формате ВКС состоялось первое в этом году заседание совета глав муниципальных образований. В повестке — предстоящие выборы Президента РФ, подготовка к весенним паводкам, реализация проекта „Мой двор“ и работа в подшефном Волновахском районе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. «Главная тема недели — выборы главы государства. На Ямале все должно пройти безопасно, легитимно и быть организовано на высшем уровне», — цитирует источник слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава округа обратил внимание на качество уборки снега во дворах, на дорогах и крышах. Во дворах власти Ямала намерены устанавливать камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город». В ближайшие пять лет в округе преобразятся более 400 домов и 70 дворов. Менее чем за два года силами Ямала восстановили и отремонтировали в Волновахском районе ДНР более 280 домов и социальных объектов. «В 2023 году восстановление домов и социальной инфраструктуры мы дополнили работой кураторов учреждений», — подчеркнул заместитель губернатора Ямала Александр Подорога. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала» и сертификаты на покупку вещей для младенцев. Трое из награжденных впервые стали мамами, у четверых родились вторые дети.