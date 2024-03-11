Губернатор ЯНАО впервые в этом году собрал совет глав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, чиновники, пиджаки, спины чиновников
Впервые в этом году глава Ямала провел заседание совета глав муниципалитетов Фото:

Глава Ямала Дмитрий Артюхов впервые в этом году провел заседание совета глав муниципалитетов. Обсуждались предстоящие выборы президента России, весенние паводки, благоустройство дворовых территорий и работа в подшефном районе, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В формате ВКС состоялось первое в этом году заседание совета глав муниципальных образований. В повестке — предстоящие выборы Президента РФ, подготовка к весенним паводкам, реализация проекта „Мой двор“ и работа в подшефном Волновахском районе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.

«Главная тема недели — выборы главы государства. На Ямале все должно пройти безопасно, легитимно и быть организовано на высшем уровне», — цитирует источник слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Глава округа обратил внимание на качество уборки снега во дворах, на дорогах и крышах. Во дворах власти Ямала намерены устанавливать камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город». В ближайшие пять лет в округе преобразятся более 400 домов и 70 дворов.

Менее чем за два года силами Ямала восстановили и отремонтировали в Волновахском районе ДНР более 280 домов и социальных объектов. «В 2023 году восстановление домов и социальной инфраструктуры мы дополнили работой кураторов учреждений», — подчеркнул заместитель губернатора Ямала Александр Подорога.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала» и сертификаты на покупку вещей для младенцев. Трое из награжденных впервые стали мамами, у четверых родились вторые дети.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов впервые в этом году провел заседание совета глав муниципалитетов. Обсуждались предстоящие выборы президента России, весенние паводки, благоустройство дворовых территорий и работа в подшефном районе, сообщает пресс-служба правительства округа. «В формате ВКС состоялось первое в этом году заседание совета глав муниципальных образований. В повестке — предстоящие выборы Президента РФ, подготовка к весенним паводкам, реализация проекта „Мой двор“ и работа в подшефном Волновахском районе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. «Главная тема недели — выборы главы государства. На Ямале все должно пройти безопасно, легитимно и быть организовано на высшем уровне», — цитирует источник слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава округа обратил внимание на качество уборки снега во дворах, на дорогах и крышах. Во дворах власти Ямала намерены устанавливать камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город». В ближайшие пять лет в округе преобразятся более 400 домов и 70 дворов. Менее чем за два года силами Ямала восстановили и отремонтировали в Волновахском районе ДНР более 280 домов и социальных объектов. «В 2023 году восстановление домов и социальной инфраструктуры мы дополнили работой кураторов учреждений», — подчеркнул заместитель губернатора Ямала Александр Подорога. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала» и сертификаты на покупку вещей для младенцев. Трое из награжденных впервые стали мамами, у четверых родились вторые дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...