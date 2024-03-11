В Кургане полиция задержала водителя Mercedes после двух ДТП. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, зима, гибдд, дпс, гаи
Сотрудники ГИБДД Кургана разыскали водителя иномарки после ДТП Фото:

Мужчину на автомобиле Mercedes-Benz, ставшего участником двух аварий, задержали в Кургане. Полиции пришлось разыскивать водителя, ездившего на иномарке и создававшего аварийные ситуации. Об этом URA.RU рассказала жительница города Марина Камшилова.

«Утром случилось ДТП на улице Пугачева. Мой автомобиль не пропустил мужчина на Mercedes. Водитель скрылся. Позднее он попал в аварию с автобусом и снова скрылся», — сообщила женщина корреспонденту URA.RU. Участникам ДТП с немецким седаном пришлось обращаться в Госавтоинспекцию. По версии Камшиловой, на автомобиль нарушителя наложен запрет регистрационных действий и за рулем мог находиться не хозяин транспорта.

В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, что водитель Mercedes задержан сотрудниками ГИБДД. В настоящее время проводятся административные действия. Об обстоятельствах ДТП в инспекции пообещали сообщить дополнительно позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель иномарки врезался в городской автобус. На перекрестке Пролетарской — Маркса автомобиль Toyota вылетел на красный свет и врезался в проезжавший городской автобус.

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Мужчину на автомобиле Mercedes-Benz, ставшего участником двух аварий, задержали в Кургане. Полиции пришлось разыскивать водителя, ездившего на иномарке и создававшего аварийные ситуации. Об этом URA.RU рассказала жительница города Марина Камшилова. «Утром случилось ДТП на улице Пугачева. Мой автомобиль не пропустил мужчина на Mercedes. Водитель скрылся. Позднее он попал в аварию с автобусом и снова скрылся», — сообщила женщина корреспонденту URA.RU. Участникам ДТП с немецким седаном пришлось обращаться в Госавтоинспекцию. По версии Камшиловой, на автомобиль нарушителя наложен запрет регистрационных действий и за рулем мог находиться не хозяин транспорта. В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, что водитель Mercedes задержан сотрудниками ГИБДД. В настоящее время проводятся административные действия. Об обстоятельствах ДТП в инспекции пообещали сообщить дополнительно позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель иномарки врезался в городской автобус. На перекрестке Пролетарской — Маркса автомобиль Toyota вылетел на красный свет и врезался в проезжавший городской автобус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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