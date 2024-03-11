Сотрудники ГИБДД Кургана разыскали водителя иномарки после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчину на автомобиле Mercedes-Benz, ставшего участником двух аварий, задержали в Кургане. Полиции пришлось разыскивать водителя, ездившего на иномарке и создававшего аварийные ситуации. Об этом URA.RU рассказала жительница города Марина Камшилова.

«Утром случилось ДТП на улице Пугачева. Мой автомобиль не пропустил мужчина на Mercedes. Водитель скрылся. Позднее он попал в аварию с автобусом и снова скрылся», — сообщила женщина корреспонденту URA.RU. Участникам ДТП с немецким седаном пришлось обращаться в Госавтоинспекцию. По версии Камшиловой, на автомобиль нарушителя наложен запрет регистрационных действий и за рулем мог находиться не хозяин транспорта.

В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, что водитель Mercedes задержан сотрудниками ГИБДД. В настоящее время проводятся административные действия. Об обстоятельствах ДТП в инспекции пообещали сообщить дополнительно позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель иномарки врезался в городской автобус. На перекрестке Пролетарской — Маркса автомобиль Toyota вылетел на красный свет и врезался в проезжавший городской автобус.