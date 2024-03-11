Полиция назвала причину потасовки женщины с подростками на парковке ТЦ в Сургуте

Жительница ХМАО вступилась за подростка на парковке ТЦ и попала в потасовку

11 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Потасовка женщины с подростками на парковке в Сургуте произошла из-за детской драки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной потасовки женщины с подростками на парковке торгового центра «Аура» в Сургуте (ХМАО) стала детская драка. Один из школьников избивал второго, а взрослая югорчанка попыталась их разнять. «Женщина посигналила, затем сделала замечание, но подросток не реагировал. Тогда она вышла из машины и предприняла попытку остановить потасовку и передать участников службе охраны для дальнейшего разбирательства. В ответ мальчик начал неправомерно вести себя в отношении женщины, сделавшей замечание, и других прохожих, включая своего оппонента», — говорится в telegram-канале полиции Сургута. При этом в дежурную часть 9 марта сообщили, что женщина якобы избила на парковке девятилетнего мальчика. Но информация не подтвердилась. Полицейские вернули подростков родителям, а потерпевшая сторона заявила, что не имеет претензий.

Причиной потасовки женщины с подростками на парковке торгового центра «Аура» в Сургуте (ХМАО) стала детская драка. Один из школьников избивал второго, а взрослая югорчанка попыталась их разнять. «Женщина посигналила, затем сделала замечание, но подросток не реагировал. Тогда она вышла из машины и предприняла попытку остановить потасовку и передать участников службе охраны для дальнейшего разбирательства. В ответ мальчик начал неправомерно вести себя в отношении женщины, сделавшей замечание, и других прохожих, включая своего оппонента», — говорится в telegram-канале полиции Сургута. При этом в дежурную часть 9 марта сообщили, что женщина якобы избила на парковке девятилетнего мальчика. Но информация не подтвердилась. Полицейские вернули подростков родителям, а потерпевшая сторона заявила, что не имеет претензий.