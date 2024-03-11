Полиция назвала причину потасовки женщины с подростками на парковке ТЦ в Сургуте

Причиной потасовки женщины с подростками на парковке торгового центра «Аура» в Сургуте (ХМАО) стала детская драка. Один из школьников избивал второго, а взрослая югорчанка попыталась их разнять.
«Женщина посигналила, затем сделала замечание, но подросток не реагировал. Тогда она вышла из машины и предприняла попытку остановить потасовку и передать участников службе охраны для дальнейшего разбирательства. В ответ мальчик начал неправомерно вести себя в отношении женщины, сделавшей замечание, и других прохожих, включая своего оппонента», — говорится в telegram-канале полиции Сургута.
При этом в дежурную часть 9 марта сообщили, что женщина якобы избила на парковке девятилетнего мальчика. Но информация не подтвердилась. Полицейские вернули подростков родителям, а потерпевшая сторона заявила, что не имеет претензий.
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