В Тюмени женщина ушла из дома и не вернулась. Фото

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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, девушка, лужа, прохожие, женщина, распутица
Женщина пропала 6 марта Фото:

В Тюмени 6 марта женщина ушла из дома в районе Мыса и не вернулась. Об этом сообщили родственники пропавшей в соцсети «ВКонтакте».

«Харитонова Анна, 1984 года рождения. 6 марта 2024 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — указано в группе «ЧС Тюмень».

Известно, что женщина была одета в черную куртку, синие джинсы и желтую шапку. У пропавшей также есть цветные татуировки. Всех, кто знает местоположение тюменки, просят позвонить в полицию по телефону 102.

Фото:

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В Тюмени 6 марта женщина ушла из дома в районе Мыса и не вернулась. Об этом сообщили родственники пропавшей в соцсети «ВКонтакте». «Харитонова Анна, 1984 года рождения. 6 марта 2024 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — указано в группе «ЧС Тюмень». Известно, что женщина была одета в черную куртку, синие джинсы и желтую шапку. У пропавшей также есть цветные татуировки. Всех, кто знает местоположение тюменки, просят позвонить в полицию по телефону 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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