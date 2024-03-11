Женщина пропала 6 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени 6 марта женщина ушла из дома в районе Мыса и не вернулась. Об этом сообщили родственники пропавшей в соцсети «ВКонтакте».

«Харитонова Анна, 1984 года рождения. 6 марта 2024 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — указано в группе «ЧС Тюмень».

Известно, что женщина была одета в черную куртку, синие джинсы и желтую шапку. У пропавшей также есть цветные татуировки. Всех, кто знает местоположение тюменки, просят позвонить в полицию по телефону 102.