ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР: за Путина готовы проголосовать более 80% россиян

11 марта 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Единый день голосования по выборам президента РФ назначен на 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году За кандидата в президенты РФ Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян. Явка во время голосования составит около 70%. Об этом заявили представители ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня». «По данным наших расчетов, мы ожидаем явку в районе 71%. По нашим расчетам на этих выборах победит Владимир Путин с результатом порядка 82%. Следующие три кандидата идут довольно кучно, голова к голове, разрыв между ними не велик», — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он отметил, что второе место, вероятно, займет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 6%. Доктор социологических наук, управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова отметила, что второе место может занять кандидат Николай Харитонов от КПРФ с 5,6%. Лидером окажется Путин с 80,8%, делится Паутова. ИНСОМАР также предполагает, что на выборах победит Путин с 80,2%. Явка составит 71 — 73%. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что победа Путина напрямую связана с высокой консолидацией в обществе. «Владимир Путин демонстрировал энергетику, владение материалом даже в нюансах, чувство юмора и самоиронию. Он показал больше драйва, чем новички на политическом поле», — поделился президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Эксперты подчеркнули, что явка на выборах составит больше 70%. ВЦИОМ для анализа провел собственный опрос. В нем участвовали 1600 граждан старше 18 лет. Их опрашивали по телефону. Предельная погрешность — 2,5%. Опрос состоялся 6 марта ФОМ провел опрос по месту жительства. Фонд опросил 1 500 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 3,6%. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. ИНСОМАР опросил 3 000 респондентов при помощи телефонов. Это было 7 марта. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За кандидата в президенты РФ Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян. Явка во время голосования составит около 70%. Об этом заявили представители ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня». «По данным наших расчетов, мы ожидаем явку в районе 71%. По нашим расчетам на этих выборах победит Владимир Путин с результатом порядка 82%. Следующие три кандидата идут довольно кучно, голова к голове, разрыв между ними не велик», — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он отметил, что второе место, вероятно, займет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 6%. Доктор социологических наук, управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова отметила, что второе место может занять кандидат Николай Харитонов от КПРФ с 5,6%. Лидером окажется Путин с 80,8%, делится Паутова. ИНСОМАР также предполагает, что на выборах победит Путин с 80,2%. Явка составит 71 — 73%. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что победа Путина напрямую связана с высокой консолидацией в обществе. «Владимир Путин демонстрировал энергетику, владение материалом даже в нюансах, чувство юмора и самоиронию. Он показал больше драйва, чем новички на политическом поле», — поделился президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Эксперты подчеркнули, что явка на выборах составит больше 70%. ВЦИОМ для анализа провел собственный опрос. В нем участвовали 1600 граждан старше 18 лет. Их опрашивали по телефону. Предельная погрешность — 2,5%. Опрос состоялся 6 марта ФОМ провел опрос по месту жительства. Фонд опросил 1 500 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 3,6%. Итоговый результат получился в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. ИНСОМАР опросил 3 000 респондентов при помощи телефонов. Это было 7 марта. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.