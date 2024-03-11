Что известно о новом заме Шойгу по тылу Андрее Булыге: биография, награды

Андрей Булыга назначен замминистра обороны по вопросам МТО ВС России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
Андрей Булыга стал новым замом Сергея Шойгу Фото:

В Минобороны РФ прошли перестановки. На должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение (МТО) армии, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. URA.RU подробно рассказывает о нем и его достижениях.

Образование и военная карьера Андрея Булыги

Булыга родился 13 октября 1968 года в Казахской ССР. Его военная карьера началась с образования в Ульяновском высшем военно-техническом училище, которое он окончил в 1990 году. Продолжая свое обучение, Булыга стал выпускником Военной академии тыла и транспорта в 1999 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году.

Военную службу Андрей Булыга проходил в различных уголках страны: от Западной группы войск до Дальневосточного военного округа. Он также был вовлечен в работу департамента планирования и координации (МТО) Минобороны РФ, что говорит о его высокой квалификации в вопросах логистики и обеспечения военных нужд.

Воинские звания и должности

В 2014 году Булыга был удостоен звания генерал-майора, а через два года получил звание генерал-лейтенанта. В 2018 году он занял должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по МТО, а позже стал заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО.

Награды и отличия

В числе наград Андрея Булыги значатся:

  • Орден Мужества;
  • Орден «За военные заслуги»;
  • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
  • Медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
  • Медали «За отличие в военной службе» всех трех степеней;
  • Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;
  • Медаль «За воинскую доблесть» 1-й степени;
  • Медаль «За укрепление боевого содружества»;
  • Медаль «200 лет Министерству обороны».

Перестановки в Минобороны

Булыга стал заместителем главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 11 марта 2024 года. До этого должность почти год занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который сейчас назначен замглавы Росгвардии. Это стало третьей перестановкой в Минобороны за последние полтора года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минобороны РФ прошли перестановки. На должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение (МТО) армии, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. URA.RU подробно рассказывает о нем и его достижениях. Булыга родился 13 октября 1968 года в Казахской ССР. Его военная карьера началась с образования в Ульяновском высшем военно-техническом училище, которое он окончил в 1990 году. Продолжая свое обучение, Булыга стал выпускником Военной академии тыла и транспорта в 1999 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году. Военную службу Андрей Булыга проходил в различных уголках страны: от Западной группы войск до Дальневосточного военного округа. Он также был вовлечен в работу департамента планирования и координации (МТО) Минобороны РФ, что говорит о его высокой квалификации в вопросах логистики и обеспечения военных нужд. В 2014 году Булыга был удостоен звания генерал-майора, а через два года получил звание генерал-лейтенанта. В 2018 году он занял должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по МТО, а позже стал заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО. В числе наград Андрея Булыги значатся: Булыга стал заместителем главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 11 марта 2024 года. До этого должность почти год занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который сейчас назначен замглавы Росгвардии. Это стало третьей перестановкой в Минобороны за последние полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...