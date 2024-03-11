Что известно о новом заме Шойгу по тылу Андрее Булыге: биография, награды

Андрей Булыга назначен замминистра обороны по вопросам МТО ВС России

11 марта 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Андрей Булыга стал новым замом Сергея Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минобороны РФ прошли перестановки. На должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение (МТО) армии, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. URA.RU подробно рассказывает о нем и его достижениях. Образование и военная карьера Андрея Булыги Булыга родился 13 октября 1968 года в Казахской ССР. Его военная карьера началась с образования в Ульяновском высшем военно-техническом училище, которое он окончил в 1990 году. Продолжая свое обучение, Булыга стал выпускником Военной академии тыла и транспорта в 1999 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году. Военную службу Андрей Булыга проходил в различных уголках страны: от Западной группы войск до Дальневосточного военного округа. Он также был вовлечен в работу департамента планирования и координации (МТО) Минобороны РФ, что говорит о его высокой квалификации в вопросах логистики и обеспечения военных нужд. Воинские звания и должности В 2014 году Булыга был удостоен звания генерал-майора, а через два года получил звание генерал-лейтенанта. В 2018 году он занял должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по МТО, а позже стал заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО. Награды и отличия В числе наград Андрея Булыги значатся: Орден Мужества;

Орден «За военные заслуги»;

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Медаль «Участнику военной операции в Сирии»;

Медали «За отличие в военной службе» всех трех степеней;

Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

Медаль «За воинскую доблесть» 1-й степени;

Медаль «За укрепление боевого содружества»;

Медаль «200 лет Министерству обороны». Перестановки в Минобороны Булыга стал заместителем главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 11 марта 2024 года. До этого должность почти год занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который сейчас назначен замглавы Росгвардии. Это стало третьей перестановкой в Минобороны за последние полтора года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минобороны РФ прошли перестановки. На должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение (МТО) армии, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. URA.RU подробно рассказывает о нем и его достижениях. Булыга родился 13 октября 1968 года в Казахской ССР. Его военная карьера началась с образования в Ульяновском высшем военно-техническом училище, которое он окончил в 1990 году. Продолжая свое обучение, Булыга стал выпускником Военной академии тыла и транспорта в 1999 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году. Военную службу Андрей Булыга проходил в различных уголках страны: от Западной группы войск до Дальневосточного военного округа. Он также был вовлечен в работу департамента планирования и координации (МТО) Минобороны РФ, что говорит о его высокой квалификации в вопросах логистики и обеспечения военных нужд. В 2014 году Булыга был удостоен звания генерал-майора, а через два года получил звание генерал-лейтенанта. В 2018 году он занял должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по МТО, а позже стал заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО. В числе наград Андрея Булыги значатся: Булыга стал заместителем главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 11 марта 2024 года. До этого должность почти год занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который сейчас назначен замглавы Росгвардии. Это стало третьей перестановкой в Минобороны за последние полтора года.