Что известно о новом заме Шойгу по тылу Андрее Булыге: биография, награды

В Минобороны РФ прошли перестановки. На должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение (МТО) армии, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. URA.RU подробно рассказывает о нем и его достижениях.
Образование и военная карьера Андрея Булыги
Булыга родился 13 октября 1968 года в Казахской ССР. Его военная карьера началась с образования в Ульяновском высшем военно-техническом училище, которое он окончил в 1990 году. Продолжая свое обучение, Булыга стал выпускником Военной академии тыла и транспорта в 1999 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году.
Военную службу Андрей Булыга проходил в различных уголках страны: от Западной группы войск до Дальневосточного военного округа. Он также был вовлечен в работу департамента планирования и координации (МТО) Минобороны РФ, что говорит о его высокой квалификации в вопросах логистики и обеспечения военных нужд.
Воинские звания и должности
В 2014 году Булыга был удостоен звания генерал-майора, а через два года получил звание генерал-лейтенанта. В 2018 году он занял должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по МТО, а позже стал заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО.
Награды и отличия
В числе наград Андрея Булыги значатся:
- Орден Мужества;
- Орден «За военные заслуги»;
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- Медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
- Медали «За отличие в военной службе» всех трех степеней;
- Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;
- Медаль «За воинскую доблесть» 1-й степени;
- Медаль «За укрепление боевого содружества»;
- Медаль «200 лет Министерству обороны».
Перестановки в Минобороны
Булыга стал заместителем главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 11 марта 2024 года. До этого должность почти год занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков, который сейчас назначен замглавы Росгвардии. Это стало третьей перестановкой в Минобороны за последние полтора года.
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