США направят 1,5 млрд долларов на противодействие Кремлю

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Администрация Байден разрабатывает план борьбы с Россией Фото:

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса средства в размере 1,5 миллиарда долларов для противодействия России. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Запрос… включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — указано в заявлении. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

Кроме того, администрация Байдена предлагает создать новый фонд, который будет заниматься противодействием «злонамеренному» влиянию России в Африке и других регионах, и выделить на его нужды 25 миллионов долларов. Еще 400 млн долларов будут направлены на борьбу с влиянием Китая в мире.

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Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса средства в размере 1,5 миллиарда долларов для противодействия России. Об этом сообщил Госдепартамент США. «Запрос… включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — указано в заявлении. Оно опубликовано на сайте Белого дома. Кроме того, администрация Байдена предлагает создать новый фонд, который будет заниматься противодействием «злонамеренному» влиянию России в Африке и других регионах, и выделить на его нужды 25 миллионов долларов. Еще 400 млн долларов будут направлены на борьбу с влиянием Китая в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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