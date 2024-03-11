США направят 1,5 млрд долларов на противодействие Кремлю

11 марта 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Администрация Байден разрабатывает план борьбы с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса средства в размере 1,5 миллиарда долларов для противодействия России. Об этом сообщил Госдепартамент США. «Запрос… включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — указано в заявлении. Оно опубликовано на сайте Белого дома. Кроме того, администрация Байдена предлагает создать новый фонд, который будет заниматься противодействием «злонамеренному» влиянию России в Африке и других регионах, и выделить на его нужды 25 миллионов долларов. Еще 400 млн долларов будут направлены на борьбу с влиянием Китая в мире.

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса средства в размере 1,5 миллиарда долларов для противодействия России. Об этом сообщил Госдепартамент США. «Запрос… включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — указано в заявлении. Оно опубликовано на сайте Белого дома. Кроме того, администрация Байдена предлагает создать новый фонд, который будет заниматься противодействием «злонамеренному» влиянию России в Африке и других регионах, и выделить на его нужды 25 миллионов долларов. Еще 400 млн долларов будут направлены на борьбу с влиянием Китая в мире.