Как Запад отреагировал на предложение Макрона отправить войска на Украину

Макрон заявил, что поражение РФ необходимо для европейской безопасности

27 февраля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Запад негативно отреагировал на заявление Эммануэля Макрона о введении своих войск на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе. Данное заявление со стороны французского лидера вызвало бурное обсуждение со стороны западных политиков. URA.RU рассказывает, как остальные мировые лидеры отреагировали на слова Макрона. Кто выступил против идеи Макрона Словакия Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сразу после встречи партнеров НАТО и Евросоюза в Париже в разговоре с журналистами озвучил, что Запад обдумывает возможность введения своих войск. Однако он подчеркнул, что его страна не намерена отправлять свои войска на Украину. Венгрия На следующий день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто решительно высказался против введения войск на украинскую территорию. Он также подчеркнул, что его страна не намерена отправлять Киеву даже оружие. По словам министра, конфликт надо прекращать, а не расширять. Германия Также свою позицию вновь озвучила Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что его страна выступает против введения войск силами ЕС и НАТО на Украину. С аналогичным заявлением он выступал 17 февраля 2024 года. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также исключил отправку военных своей страны. Польша В Польше также подчеркнули, что они не рассматривают возможность введения своих войск. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик. Финляндия Финляндия также не планирует отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисе. Италия Глава МИД Италии Антонио Таяни открестился от планов Макрона направить войска НАТО на Украину. Он подчеркнул, что итальянская страна не воюет с Россией. Позиция НАТО Североатлантический альянс не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг. При этом он напомнил, что и так блок помогает Киеву с 2014 года. Они готовы направить свои войска в будущем Великобритания Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна не планирует крупномасштабного размещения своих войск на Украине. Однако он подчеркнул, что у Британии есть малое количество свободных солдат, которые могут направить на помощь вооруженным украинским силам. Швеция Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что для его страны сейчас неактуально размещение войск на Украину. Однако он подчеркнул, что ситуация может и измениться. «Ничего не может быть исключено», уточнил шведский премьер. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Он также подчеркнул готовность ввести свои войска на территорию Украины. В ответ на это французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что Макрон пытается развязать Третью мировую войну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Он также объявил, что сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, так как это необходимо для всеобщей безопасности в Европе. Данное заявление со стороны французского лидера вызвало бурное обсуждение со стороны западных политиков. URA.RU рассказывает, как остальные мировые лидеры отреагировали на слова Макрона. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сразу после встречи партнеров НАТО и Евросоюза в Париже в разговоре с журналистами озвучил, что Запад обдумывает возможность введения своих войск. Однако он подчеркнул, что его страна не намерена отправлять свои войска на Украину. На следующий день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто решительно высказался против введения войск на украинскую территорию. Он также подчеркнул, что его страна не намерена отправлять Киеву даже оружие. По словам министра, конфликт надо прекращать, а не расширять. Также свою позицию вновь озвучила Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что его страна выступает против введения войск силами ЕС и НАТО на Украину. С аналогичным заявлением он выступал 17 февраля 2024 года. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также исключил отправку военных своей страны. В Польше также подчеркнули, что они не рассматривают возможность введения своих войск. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик. Финляндия также не планирует отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисе. Глава МИД Италии Антонио Таяни открестился от планов Макрона направить войска НАТО на Украину. Он подчеркнул, что итальянская страна не воюет с Россией. Североатлантический альянс не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг. При этом он напомнил, что и так блок помогает Киеву с 2014 года. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна не планирует крупномасштабного размещения своих войск на Украине. Однако он подчеркнул, что у Британии есть малое количество свободных солдат, которые могут направить на помощь вооруженным украинским силам. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что для его страны сейчас неактуально размещение войск на Украину. Однако он подчеркнул, что ситуация может и измениться. «Ничего не может быть исключено», уточнил шведский премьер. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Он также подчеркнул готовность ввести свои войска на территорию Украины. В ответ на это французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что Макрон пытается развязать Третью мировую войну.