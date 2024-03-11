В Нижнем Тагиле школьница залила перцовым баллончиком сверстницу во время драки

11 марта 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

В полиции по факту драки организована проверка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле 11 марта между двумя школьницами произошла драка из-за парня. В ходе конфликта одна из девочек распылила в лицо другой перцовый баллончик. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Конфликт произошел у дома №5 на улице Пархоменко. Одна из девочек буквально набросилась на другую, в ход пошли не только отборный мат, удары руками, в какой-то момент одна из оппоненток решила применить перцовый баллончик, пшикнув им своей сопернице прямо в лицо», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Драка произошла из-за парня. Отмечается, что девочки учатся в одном классе. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в полицию заявлений не поступало. По данному факту организовали проверку.

В Нижнем Тагиле 11 марта между двумя школьницами произошла драка из-за парня. В ходе конфликта одна из девочек распылила в лицо другой перцовый баллончик. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Конфликт произошел у дома №5 на улице Пархоменко. Одна из девочек буквально набросилась на другую, в ход пошли не только отборный мат, удары руками, в какой-то момент одна из оппоненток решила применить перцовый баллончик, пшикнув им своей сопернице прямо в лицо», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Драка произошла из-за парня. Отмечается, что девочки учатся в одном классе. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в полицию заявлений не поступало. По данному факту организовали проверку.