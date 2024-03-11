В Нижнем Тагиле школьница залила перцовым баллончиком сверстницу во время драки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
В полиции по факту драки организована проверка (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 11 марта между двумя школьницами произошла драка из-за парня. В ходе конфликта одна из девочек распылила в лицо другой перцовый баллончик. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Конфликт произошел у дома №5 на улице Пархоменко. Одна из девочек буквально набросилась на другую, в ход пошли не только отборный мат, удары руками, в какой-то момент одна из оппоненток решила применить перцовый баллончик, пшикнув им своей сопернице прямо в лицо», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Драка произошла из-за парня. Отмечается, что девочки учатся в одном классе.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в полицию заявлений не поступало. По данному факту организовали проверку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 11 марта между двумя школьницами произошла драка из-за парня. В ходе конфликта одна из девочек распылила в лицо другой перцовый баллончик. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Конфликт произошел у дома №5 на улице Пархоменко. Одна из девочек буквально набросилась на другую, в ход пошли не только отборный мат, удары руками, в какой-то момент одна из оппоненток решила применить перцовый баллончик, пшикнув им своей сопернице прямо в лицо», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Драка произошла из-за парня. Отмечается, что девочки учатся в одном классе. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в полицию заявлений не поступало. По данному факту организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...