Казак Пылков поблагодарил полицию и прокуратуру за совместную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казак Александр Пылков, который снова вернулся на фронт, поблагодарил прокуратуру и полицию Курганской области за наказание трэш-стримера. Об этом Пылков рассказал URA.RU.

«Стример из Кургана, который снимал контент про разврат, девочек, раздевание — уже наказан. Спасибо полиции и прокуратуре Курганской области, они четко отработали мое заявление по поводу трэш-стримера и оштрафовали его на 30 тысяч рублей», — подчеркнул Пылков.

По словам казака, кто-то может сказать, что наказали стримера очень мягко. Однако, если он решит продолжить снимать развратный контент, то последствия уже будут более суровыми, отметил Пылков.

Ранее Пылков рассказал, что не смог находиться в тылу, когда его боевые товарищи защищают Родину на фронте. Он на своей машине уехал в зону СВО, где займет должность замкомбата.