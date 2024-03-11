Курганский казак поблагодарил прокуратуру и полицию за наказание трэш-стримера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участник СВО Александр Пылков. Курган , пылков александр
Казак Пылков поблагодарил полицию и прокуратуру за совместную работу Фото:

Казак Александр Пылков, который снова вернулся на фронт, поблагодарил прокуратуру и полицию Курганской области за наказание трэш-стримера. Об этом Пылков рассказал URA.RU.

«Стример из Кургана, который снимал контент про разврат, девочек, раздевание — уже наказан. Спасибо полиции и прокуратуре Курганской области, они четко отработали мое заявление по поводу трэш-стримера и оштрафовали его на 30 тысяч рублей», — подчеркнул Пылков.

По словам казака, кто-то может сказать, что наказали стримера очень мягко. Однако, если он решит продолжить снимать развратный контент, то последствия уже будут более суровыми, отметил Пылков.

Ранее Пылков рассказал, что не смог находиться в тылу, когда его боевые товарищи защищают Родину на фронте. Он на своей машине уехал в зону СВО, где займет должность замкомбата.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Казак Александр Пылков, который снова вернулся на фронт, поблагодарил прокуратуру и полицию Курганской области за наказание трэш-стримера. Об этом Пылков рассказал URA.RU. «Стример из Кургана, который снимал контент про разврат, девочек, раздевание — уже наказан. Спасибо полиции и прокуратуре Курганской области, они четко отработали мое заявление по поводу трэш-стримера и оштрафовали его на 30 тысяч рублей», — подчеркнул Пылков. По словам казака, кто-то может сказать, что наказали стримера очень мягко. Однако, если он решит продолжить снимать развратный контент, то последствия уже будут более суровыми, отметил Пылков. Ранее Пылков рассказал, что не смог находиться в тылу, когда его боевые товарищи защищают Родину на фронте. Он на своей машине уехал в зону СВО, где займет должность замкомбата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...