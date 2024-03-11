Пьяный водитель спровоцировал жесткое ДТП в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Водителя машины Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 11 марта на перекрестке улиц Грибоедова — Пархоменко пьяный водитель на Honda проехал на красный свет и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, проезжающий на зеленый. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Водитель на Honda, предположительно пьяный, поворачивал на улицу Грибоедова, там горел красный свет. Он обогнал стоящие машины с правой стороны и начал маневр. Так он и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который ехал на зеленый. Оба водителя 1978 года рождения пострадали», — рассказал очевидец.

Он отметил, что, по предварительной информации, у водителя Honda ушиб грудной клетки. Владельца Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 11 марта на перекрестке улиц Грибоедова — Пархоменко пьяный водитель на Honda проехал на красный свет и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, проезжающий на зеленый. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Водитель на Honda, предположительно пьяный, поворачивал на улицу Грибоедова, там горел красный свет. Он обогнал стоящие машины с правой стороны и начал маневр. Так он и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который ехал на зеленый. Оба водителя 1978 года рождения пострадали», — рассказал очевидец. Он отметил, что, по предварительной информации, у водителя Honda ушиб грудной клетки. Владельца Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...