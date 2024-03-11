Пьяный водитель спровоцировал жесткое ДТП в Екатеринбурге. Фото

11 марта 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Водителя машины Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 11 марта на перекрестке улиц Грибоедова — Пархоменко пьяный водитель на Honda проехал на красный свет и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, проезжающий на зеленый. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Водитель на Honda, предположительно пьяный, поворачивал на улицу Грибоедова, там горел красный свет. Он обогнал стоящие машины с правой стороны и начал маневр. Так он и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который ехал на зеленый. Оба водителя 1978 года рождения пострадали», — рассказал очевидец. Он отметил, что, по предварительной информации, у водителя Honda ушиб грудной клетки. Владельца Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости»

В Екатеринбурге вечером 11 марта на перекрестке улиц Грибоедова — Пархоменко пьяный водитель на Honda проехал на красный свет и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, проезжающий на зеленый. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Водитель на Honda, предположительно пьяный, поворачивал на улицу Грибоедова, там горел красный свет. Он обогнал стоящие машины с правой стороны и начал маневр. Так он и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который ехал на зеленый. Оба водителя 1978 года рождения пострадали», — рассказал очевидец. Он отметил, что, по предварительной информации, у водителя Honda ушиб грудной клетки. Владельца Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.