В Екатеринбурге вечером 11 марта на перекрестке улиц Грибоедова — Пархоменко пьяный водитель на Honda проехал на красный свет и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, проезжающий на зеленый. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Водитель на Honda, предположительно пьяный, поворачивал на улицу Грибоедова, там горел красный свет. Он обогнал стоящие машины с правой стороны и начал маневр. Так он и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, который ехал на зеленый. Оба водителя 1978 года рождения пострадали», — рассказал очевидец.
Он отметил, что, по предварительной информации, у водителя Honda ушиб грудной клетки. Владельца Toyota госпитализировали с подозрением на перелом ключицы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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