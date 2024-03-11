Специалисты HeadHunter озвучили самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО

HeadHunter: хирургам в ХМАО предлагают зарабатывать от 500 тысяч рублей

12 марта 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

В Сургуте пластический хирург может зарабатывать от 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «Бариатрический хирург в Сургуте может получать от 500 тысяч рублей. Опыт работы в должности должен быть не менее трех лет, а опыт работы в бариатрической хирургии не менее одного года. Помимо того, в этом же городе высокую зарплату от 500 тысяч рублей может получать пластический хирург. Для этого у него должен быть опыт работы в хирургии три год и один в пластической», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. В Ханты-Мансийске руководитель проектов по информационной безопасности может получать от 300 до 400 тысяч рублей. На должности необходимо будет подготавливать аналитические материалы в области информационной безопасности, а также сопровождать весь цикл работ в рамках нескольких проектов одновременно. В Сургуте строительный холдинг ДСК-1 в связи с расширением штата открыл вакансию директора завода ЖБИ. Работнику обещают заплату от 300 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее техническое образование и опыт работы на руководящей должности в сфере производства железобетонных. В должности ему нужно будет стратегически управлять заводом, а также формировать бюджет и осуществлять продажи на внешнем рынке. В Нефтеюганске ищут технолога колтюбинга на зарплату от 297 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее образование в области бурение нефтяных и газовых скважин, а также опыт работы по специальности на производстве не менее трех лет. Сотруднику необходимо будет обеспечивать выполнение производственных заданий по ремонту скважин, контролировать ритмичность работы бригад ГНКТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «Бариатрический хирург в Сургуте может получать от 500 тысяч рублей. Опыт работы в должности должен быть не менее трех лет, а опыт работы в бариатрической хирургии не менее одного года. Помимо того, в этом же городе высокую зарплату от 500 тысяч рублей может получать пластический хирург. Для этого у него должен быть опыт работы в хирургии три год и один в пластической», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. В Ханты-Мансийске руководитель проектов по информационной безопасности может получать от 300 до 400 тысяч рублей. На должности необходимо будет подготавливать аналитические материалы в области информационной безопасности, а также сопровождать весь цикл работ в рамках нескольких проектов одновременно. В Сургуте строительный холдинг ДСК-1 в связи с расширением штата открыл вакансию директора завода ЖБИ. Работнику обещают заплату от 300 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее техническое образование и опыт работы на руководящей должности в сфере производства железобетонных. В должности ему нужно будет стратегически управлять заводом, а также формировать бюджет и осуществлять продажи на внешнем рынке. В Нефтеюганске ищут технолога колтюбинга на зарплату от 297 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее образование в области бурение нефтяных и газовых скважин, а также опыт работы по специальности на производстве не менее трех лет. Сотруднику необходимо будет обеспечивать выполнение производственных заданий по ремонту скважин, контролировать ритмичность работы бригад ГНКТ.