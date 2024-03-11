Специалисты HeadHunter озвучили самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО

В ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter.
«Бариатрический хирург в Сургуте может получать от 500 тысяч рублей. Опыт работы в должности должен быть не менее трех лет, а опыт работы в бариатрической хирургии не менее одного года. Помимо того, в этом же городе высокую зарплату от 500 тысяч рублей может получать пластический хирург. Для этого у него должен быть опыт работы в хирургии три год и один в пластической», — рассказали специалисты журналисту URA.RU.
В Ханты-Мансийске руководитель проектов по информационной безопасности может получать от 300 до 400 тысяч рублей. На должности необходимо будет подготавливать аналитические материалы в области информационной безопасности, а также сопровождать весь цикл работ в рамках нескольких проектов одновременно.
В Сургуте строительный холдинг ДСК-1 в связи с расширением штата открыл вакансию директора завода ЖБИ. Работнику обещают заплату от 300 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее техническое образование и опыт работы на руководящей должности в сфере производства железобетонных. В должности ему нужно будет стратегически управлять заводом, а также формировать бюджет и осуществлять продажи на внешнем рынке.
В Нефтеюганске ищут технолога колтюбинга на зарплату от 297 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее образование в области бурение нефтяных и газовых скважин, а также опыт работы по специальности на производстве не менее трех лет. Сотруднику необходимо будет обеспечивать выполнение производственных заданий по ремонту скважин, контролировать ритмичность работы бригад ГНКТ.
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