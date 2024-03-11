11 марта 2024

Правительство РФ готовится выделить деньги на строительство дороги в ЯНАО

Председатель Совфеда подписала постановление о господдержке Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ может дать субсидии на создание туркомплекса «Рай-Из» Фото:

Правительство РФ рассмотрит вопросы социально-экономического развития ЯНАО. В частости, софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», сообщили в правительстве Ямала. Документ о господдержке региона подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Председатель Совфеда подписала постановление о господдержке Ямала. Это значит, что скоро правительство РФ рассмотрит важные для социально-экономического развития округа вопросы: предоставления субсидии на создание туркомплекса „Рай-Из“. Помимо того, будут рассматривать тему софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция „Снежинка“», — указано в telegram-канале правительства округа.

Планируется также изучить такие вопросы, как включение озера Ханто в проект по оздоровлению водных объектов, создание системы прогнозирования в строительстве с учетом деградации мерзлотных грунтов и модернизации порта Сабетта в рамках развития инфраструктуры опорной сети морпортов. К тому же будет рассмотрено создание комплексной программы для восстановления популяции ямальской рыбы.

На официальном сайте правительства России в 2023 году было указано, что Ямалу должны были выделить 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Правительство РФ планировало профинансировать проекты по комплексному развитию таких территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получили федеральные деньги.

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Правительство РФ рассмотрит вопросы социально-экономического развития ЯНАО. В частости, софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», сообщили в правительстве Ямала. Документ о господдержке региона подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Председатель Совфеда подписала постановление о господдержке Ямала. Это значит, что скоро правительство РФ рассмотрит важные для социально-экономического развития округа вопросы: предоставления субсидии на создание туркомплекса „Рай-Из“. Помимо того, будут рассматривать тему софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция „Снежинка“», — указано в telegram-канале правительства округа. Планируется также изучить такие вопросы, как включение озера Ханто в проект по оздоровлению водных объектов, создание системы прогнозирования в строительстве с учетом деградации мерзлотных грунтов и модернизации порта Сабетта в рамках развития инфраструктуры опорной сети морпортов. К тому же будет рассмотрено создание комплексной программы для восстановления популяции ямальской рыбы. На официальном сайте правительства России в 2023 году было указано, что Ямалу должны были выделить 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Правительство РФ планировало профинансировать проекты по комплексному развитию таких территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получили федеральные деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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