Правительство РФ готовится выделить деньги на строительство дороги в ЯНАО

Председатель Совфеда подписала постановление о господдержке Ямала

12 марта 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Правительство РФ может дать субсидии на создание туркомплекса «Рай-Из» Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство РФ рассмотрит вопросы социально-экономического развития ЯНАО. В частости, софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», сообщили в правительстве Ямала. Документ о господдержке региона подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Председатель Совфеда подписала постановление о господдержке Ямала. Это значит, что скоро правительство РФ рассмотрит важные для социально-экономического развития округа вопросы: предоставления субсидии на создание туркомплекса „Рай-Из“. Помимо того, будут рассматривать тему софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция „Снежинка“», — указано в telegram-канале правительства округа. Планируется также изучить такие вопросы, как включение озера Ханто в проект по оздоровлению водных объектов, создание системы прогнозирования в строительстве с учетом деградации мерзлотных грунтов и модернизации порта Сабетта в рамках развития инфраструктуры опорной сети морпортов. К тому же будет рассмотрено создание комплексной программы для восстановления популяции ямальской рыбы. На официальном сайте правительства России в 2023 году было указано, что Ямалу должны были выделить 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Правительство РФ планировало профинансировать проекты по комплексному развитию таких территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получили федеральные деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ рассмотрит вопросы социально-экономического развития ЯНАО. В частости, софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка», сообщили в правительстве Ямала. Документ о господдержке региона подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Председатель Совфеда подписала постановление о господдержке Ямала. Это значит, что скоро правительство РФ рассмотрит важные для социально-экономического развития округа вопросы: предоставления субсидии на создание туркомплекса „Рай-Из“. Помимо того, будут рассматривать тему софинансирования строительства дороги п. Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция „Снежинка“», — указано в telegram-канале правительства округа. Планируется также изучить такие вопросы, как включение озера Ханто в проект по оздоровлению водных объектов, создание системы прогнозирования в строительстве с учетом деградации мерзлотных грунтов и модернизации порта Сабетта в рамках развития инфраструктуры опорной сети морпортов. К тому же будет рассмотрено создание комплексной программы для восстановления популяции ямальской рыбы. На официальном сайте правительства России в 2023 году было указано, что Ямалу должны были выделить 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Правительство РФ планировало профинансировать проекты по комплексному развитию таких территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получили федеральные деньги.